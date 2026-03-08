La fiecare două zile și jumătate, un bărbat a încercat sau a omorât o femeie în România. Câte crime și tentative au fost anul trecut

66 de femicide au avut loc în România anul trecut. Alte cel puțin 69 de femei au fost la un pas de a fi ucise de partenerii, soții, cumnații sau nepoții lor, vecini sau străini, arată ultimele răspunsuri obținute de site-ul Snoop.ro de la Parchete. În total, minimum 135 de cazuri

În Harta femicidului, publicată în octombrie 2025 de Snoop cu datele din primele 9 luni, primele 7 luni (tentative) și 9 luni (omoruri), un bărbat a încercat să omoare o femeie la fiecare 3 zile. După datele obținute pe a doua jumătate a anului, media a scăzut la puțin peste 2,5 zile, pentru o tentativă sau crimă.

„Nu poate fi conflict spontan între parteneri intimi, acolo există un istoric”, spune Ecaterina Balica, cercetătoare în cadrul Institutului de Sociologie al Academiei Române și coordonatoarea ORAPO.

În 2026, au avut loc deja 6 femicide. Majoritatea în Iași, județul cu cele mai multe tentative din 2025.

Femicidul este uciderea intenționată a unei femei sau fete. De cele mai multe ori, femicidele sunt comise de către un bărbat sau de către partener, ca urmare a unor sentimente de ură sau ca rezultat al inegalităților structurale de gen.

În România, femicidul nu este recunoscut drept infracțiune. Este așteptată recunoașterea lui prin lege, în Parlament. Deocamdată, proiectul este în comisiile Camerei Deputaților.

Anul trecut au fost ucise 66 de femei: partenere de viață, foste partenere, rude de sex feminin, vecine, prietene, străine.

Este o numărătoare informală, făcută de ONG-uri și presă, întrucât statul român nu monitorizează fenomenul femicidului. În acest număr intră și agresiunile care au avut loc în 2024, dar s-au transformat în omoruri în 2025, după moartea victimei.

Buzău, județul cu cele mai multe crime

Cele mai multe femei au fost ucise, în total anul trecut, în județul Buzău: cinci, urmat de județele Prahova, Brăila, Bacău și Maramureș, cu patru. Urmează Constanța, Iași și Neamț, cu trei.

Crimele sunt extrem de violente. În Vulcan, județul Brașov, în noiembrie, un bărbat și-a înjunghiat de mai multe ori partenera cu un cuțit. El a mai fost condamnat în trecut pentru tentativă de omor.

În aceeași lună, în Râmnicu Sărat, județul Buzău, o femeie de 45 de ani, utilizatoare de scaun rulant, a fost bătută timp de un sfert de oră continuu de cei doi bărbați cu care locuia pentru că nu le-a spus că are nevoie la toaletă. Unul dintre agresori a mai fost condamnat pentru crimă.

De ce nu sunt raportate mereu tentativele

Cazurile de tentativă nu sunt mereu rapoarte de femeile care trec prin astfel de agresiuni care le pun în pericol viața. Fie pentru că se tem, fie de rușine, fie pentru că nu au încredere în autorități că le vor ajuta. Astfel că numărul de cazuri ce pot fi interpretate ca tentative de omor poate fi, de fapt, mai mare.

„Nu reclamă și pentru că (victima, n.r.) ajunge la un moment dat să se simtă vinovată că a făcut rău relației”, explică psihologul clinician și psihoterapeuta Ana Cristina Predescu.

