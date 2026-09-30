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Actualitate

La inaugurarea noului parlament, Putin le cere deputaților ruși să „facă totul pentru victorie” în Ucraina. Bugetul enorm pentru război pe care îl vrea aprobat

Viorela Marin
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Președintele rus Vladimir Putin a inaugurat miercuri cea de-a noua legislatură a Dumei de Stat (Camera Deputaților) a Rusiei, cu un apel la adresa deputaților de a face totul pentru victorie în războiul cu Ucraina, ceea ce ar include creșterea cheltuielilor pentru apărare în noul buget, potrivit presei.

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