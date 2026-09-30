La inaugurarea noului parlament, Putin le cere deputaților ruși să „facă totul pentru victorie” în Ucraina. Bugetul enorm pentru război pe care îl vrea aprobat

Președintele rus Vladimir Putin a inaugurat miercuri cea de-a noua legislatură a Dumei de Stat (Camera Deputaților) a Rusiei, cu un apel la adresa deputaților de a face totul pentru victorie în războiul cu Ucraina, ceea ce ar include creșterea cheltuielilor pentru apărare în noul buget, potrivit presei.

„Sunteți chemați să acordați o atenție specială problemelor de importanță statală, precum consolidarea apărării țării și să faceți totul pentru victoria noastră, sprijinindu-i pe apărătorii patriei și pe familiile lor”, a spus președintele Vladimir Putin de la tribună camerei inferioare a Parlamentului rus.

În special, el a îndemnat parlamentarii să aprobe pentru următorii trei ani un buget „echilibrat” care să mențină stabilitatea macroeconomică în timp ce se respectă toate programele sociale, relatează agențiile EFE și Agerpres.

Dar, potrivit scurgerilor de informații din presa internațională, guvernul rus va majora din nou cheltuielile pentru apărare în următorii trei ani până la 50 de trilioane de ruble (aproape 600 de miliarde de dolari).

Dacă se va aproba în Duma de Stat, așa cum este de așteptat, Rusia va cheltui anul viitor 17,1 trilioane de ruble (peste 200 de miliarde de dolari), cu 27% mai mult decât era prevăzut în buget, care se ridica la 13,5 trilioane de ruble (aproximativ 160 de miliarde de dolari).

În consecință, vor scădea și cheltuielile sociale, investițiile în sănătate și educație, dar și în construcția de drumuri și infrastructură, precum și subvențiile pentru sectorul agricol, semnalează mass-media.

„Vom asigura securitatea și suveranitatea Rusiei pentru multe generații”

Vladimir Putin a subliniat că partidul Kremlinului, Rusia Unită, deține o majoritate largă – 349 din 450 de locuri – și a făcut apel la unitate, adresându-se tuturor formațiunilor politice cu reprezentare parlamentară.

Președintele rus a insistat că, în chestiunile vitale pentru țară, deciziile trebuie luate „cu un sprijin solidar și consolidat din partea tuturor partidelor și deputaților”, adică în unanimitate, deoarece, a susținut el, „toți suntem coreligionari și susținători a ceea ce este important: aspirația spre succes, securitate și înflorire a patriei noastre”.

„Unitatea societății noastre este o garanție fidelă că împreună vom atinge toate obiectivele pe care ni le-am propus. Vom asigura securitatea și suveranitatea Rusiei pentru multe generații. Așa va fi, sunt complet sigur de aceasta”, a proclamat șeful statului rus, moment în care deputații au izbucnit în aplauze.

La rândul său, liderul de la Kremlin a îndemnat să fie aplaudați deputații celor patru regiuni ucrainene anexate – și a amintit că exact în urmă cu patru ani Duma a aprobat ceea ce Moscova numește „reunificare” – aleși la scrutinul parlamentar care a avut loc între 18 și 20 septembrie.

Comuniștii au pus miercuri la îndoială majoritatea constituțională a Rusiei Unite, denunțând numeroase nereguli la votul electronic și la numărarea voturilor pe parcursul celor trei zile de votare.

Mai mulți activiști, inclusiv liberali și comuniști, au convocat proteste împotriva a ceea ce consideră a fi fraude electorale, dar autoritățile din mai multe orașe nu au acordat permisiunea pentru desfășurarea acestor acțiuni, apelând uneori la restricțiile în vigoare încă de pe timpul pandemiei.