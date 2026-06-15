La intrarea în București, un drum-minune va reduce traficul de la 20 minute la doar 2 minute. Astăzi, s-a bifat un record

Au fost depuse 15 oferte pentru construirea drumului care face legătura rutieră între Autostrada Bucureștiului A0 și viitorul Terminal 2 al Aeroportului Henri Coandă Otopeni, anunță secretarul de stat Ionel Scrioșteanu, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, viitorul drum urmează să reducă durata traseului de 20 minute până la doar 2 minute, scurtând un traseu de circa 20 km la 2,5 km.

Record de ofertanți

Numărul ofertelor care s-au înscris este un record, notează Scrioșteanu.

În aceste condiții, cei 15 ofertanți sunt:

Ofertanții sunt:

1.Construcții Erbașu

2.PORR Construct

3.FCC Construccion

4. AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA

5.Asociere CONCELEX (Leader), X-WAY INFRASTRUCTURE, BITUMINA GmbH – BULGARIA EOOD

6. Asociere EUROCOGEN DAMBOVITA (Leader), EVROPEISKI PATISHTA

7.Asociere BOG’ART (Leader), FINTRADE MANAGEMENT, ADURO

8. Asociere VETA GLOBAL S.R.L. (Leader), MAKİMSAN ASFALT TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TRAFFIC

CONSULTANCY, INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A

9.Asociere MARISTAR COM (Leader), 62D ENGINEERING & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

10. Asociere FRASINUL (Leader), ILGAZ INSAAT TICARET ANONIM SIRKETI

11.Asociere UNITIP GLOBAL (Leader), INFRA EXPERT AD, DUOTIP SOLUTIONS, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3, AVTOMAGISTRALI,

12.Asociere RETTER Projectmanagement (Leader), CONI

13.Asociere MAKYOL Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S. (Leader), CBI CONSTRUCTII, TURISM & INVESTITII S.R.L.

14. Asociere SELINA (Leader), DRUM ASFALT

15. Asociere PIZZAROTTI (Leader), IPC CONSTRUCTI

Principalele caracteristici ale proiectului:

2,55 km lungime traseu

2 pasaje supraterane: peste DJ200B și Autostrada A0 Nord

Nod rutier cu A0 de tip treflă, cu bretele în lungime totală de 7,5 km

Intersecție de tip sens giratoriu cu DJ200B Tunari

foto: Irinel Ionel Scrioșteanu/Facebook

Va fi gata peste cel puțin doi ani și jumătate

Durata de realizare a acestui proiect este de 30 luni pentru proiectare și execuție, iar valoarea estimată a investiției este de peste 400 milioane lei.

Potrivit secretarului de stat, traseul acestui drum se desprinde de la km 29 al Autostrăzii Bucureștiului A0 și va avea o legătură cu DJ200B Tunari – A0 – Balotești printr-un sens giratoriu, asigurând prin acesta, totodată, accesul cetățenilor din Tunari, Dimieni și Balotești în A0.