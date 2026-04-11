La mai bine de 60 de ani, doi actori celebri au început de câteva luni o relație

Heather Locklear, în vârstă de 64 de ani, şi Lorenzo Lamas, în vârstă de 68 de ani, sunt împreună de câteva luni, a declarat pentru revista PEOPLE un prieten al actriţei, scrie News.ro.

Potrivit sursei citate, copiii celor doi urmează să se întâlnească pentru prima dată în acest weekend.

Lorenzo Lamas și Heather Locklear/ Foto: JTB / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Locklear, cunoscută mai ales pentru rolurile sale din Dynasty şi Melrose Place, are o fiică, Ava Sambora, în vârstă de 28 de ani, împreună cu fostul soţ Richie Sambora. Locklear şi Sambora au fost căsătoriţi între 1994 şi 2007.

Locklear a fost căsătorită anterior cu Tommy Lee între 1986 şi 1993 şi logodită cu Chris Heisser timp de cinci ani, înainte ca cei doi să se despartă în mai 2025.

Lamas, care a jucat în Falcon Crest în anii 1980, are şase copii. El are un fiu, A.J., în vârstă de 42 de ani, şi o fiică, Shayne, în vârstă de 40 de ani, cu regretata Michele Smith, cu care a fost căsătorit între 1983 şi 1985. Are o fiică, Paton, în vârstă de 37 de ani, cu Daphne Ashbrook, cu care a avut o relaţie între 1986 şi 1988; şi fiicele Alexandra, în vârstă de 28 de ani, Victoria, în vârstă de 26 de ani, şi Isabella, în vârstă de 25 de ani, cu Shauna Sand, cu care a fost căsătorit între 1996 şi 2002.

Actorul a mai fost căsătorit cu Victoria Hilbert între 1981 şi 1982; cu Kathleen Kinmont între 1989 şi 1993; cu Shawna Craig între 2011 şi 2018; şi cu Kenna Scott între 2023 şi 2025.