La muncă români, nu la întins mâna! Andrew Tate și-a rupt mașina în șoselele noastre

Nu putem fugi de răspundere, asumarea e obligatorie când greșim.

Să intrăm direct în subiect. ”Broke my brand-new car on Bucharest’s roads”, a scris duminică, 6 aprilie, Andrew Tate pe X, rețeaua prietenului său Elon Musk.

Siteul Știri pe surse, unde am văzut informația despre postarea lui Tate, ilustrează cu un bolid de culoare cyan, dar nu e clar care dintre mașinile lui Andrew Tate a fost afectată: un Ferrari, un Lamborghini sau poate o Tesla Cybertruck, precum cea echipată de Ramzan Kadîrov cu o mitralieră. Mașina a devenit personaj după ce Cybertruck-ul i-a fost trimis cadou liderului absolut al Ceceniei de către același Musk. Cam ăsta e cercul masculilor alfa care vor să schimbe lumea și așa arată jucăriile lor.

Broke my brand-new car on Bucharest’s roads.



They’re worse every day under the worst mayor ever—Nicușor Dan.



Total disaster for the city.



Imagine him running Romania?