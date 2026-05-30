La șase luni de la aderarea la euro, Bulgaria este sancționată. „Am vești proaste de la Bruxelles”

Guvernul de la Sofia a anunțat vineri că, săptămâna următoare, Comisia Europeană va deschide o procedură de deficit excesiv împotriva Bulgariei, care a înregistrat un deficit de 3,5% din PIB în 2025 și anul acesta ar urma să înregistreze un deficit de 4% din PIB, transmite EFE, preluată de Agerpres.

„Am vești proaste de la Bruxelles: săptămâna viitoare, pe 3 iunie, Comisia Europeană va anunța că Bulgaria va intra într-o procedură de deficit excesiv și că vom fi supuși supravegherii finanțelor publice”, a anunțat prim-ministrul Rumen Radev, la reuniunea Consiliului de Miniștri.

Radev s-a întâlnit joi cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în prima sa vizită la Bruxelles de la câștigarea alegerilor din 19 aprilie, al optulea scrutin desfășurat în ultimii cinci ani.

În data de 21 mai, Comisia Europeană a informat că Bulgaria a înregistrat un deficit de 3,5% din PIB în 2025 și că se preconizează că acesta va crește la 4,1% din PIB anul acesta și la 4,3% din PIB anul viitor, depășind pragul de 3% stabilit de Pactul de Stabilitate și Creștere al UE.

Bulgaria, cea mai mare inflație din zona euro

Prognoza de primăvară estimată de CE vine în contextul în care țara se confruntă și cu cea mai mare rată a inflației din zona euro, care deja determină creșterea prețurilor la alimente, potrivit Euractiv.

Bulgaria a aderat la zona euro la 1 ianuarie 2026, după ce a îndeplinit criteriile pentru inflație, stabilitate monetară, datorie și deficit, care în 2024 era de 3,1% din PIB, puțin peste pragul de 3% necesar pentru aderarea la zona euro.

Conform procedurii UE privind deficitul excesiv, țările care încalcă regulile fiscale ale blocului sunt obligate să-și reducă deficitul sub 3% din PIB într-un interval de timp stabilit și sunt supuse unei monitorizări bugetare mai stricte din partea Comisiei Europene.

Dacă se va confirma, Bulgaria ar deveni prima țară care a intrat în zona euro și care se confruntă cu măsurile corective fiscale ale blocului la câteva luni de la aderare. De asemenea, ar fi prima procedură privind deficitul excesiv pentru Sofia de la închiderea procedurii anterioare în 2012.

Costuri mai mari pentru împrumuturi

Măsura, care vine la pachet cu percepția negativă a investitorilor sau a piețelor financiare și costuri potențial mai mari de împrumut, este de așteptat să intensifice tensiunile cu Radev, care a ocupat anterior funcția de președinte și a devenit din ce în ce mai critic față de UE și SUA de când a ajuns la putere în aprilie pe o platformă pro-rusă, comentează Financial Times.

Comisia a refuzat să comenteze înainte de publicarea pachetului privind Semestrul European săptămâna viitoare.

„Comisia își va prezenta evaluarea în contextul Semestrului European săptămâna viitoare și nu va face alte comentarii în acest stadiu”, a declarat un purtător de cuvânt pentru Euractiv.

Procedura de deficit excesiv așteptată vine la câteva zile după ce Bruxelles a deblocat 370 de milioane de euro din fondurile înghețate ale Fondului de redresare pentru Bulgaria, menținând însă în așteptare alte 3 miliarde de euro până la finalizarea reformelor judiciare și anticorupție.

Radev acuză guvernele precedente

În 2025, în perioada în care era încă președinte al Bulgariei, Radev a propus organizarea unui referendum privind intrarea țării în zona euro, argumentând că Bulgaria nu era pregătită.

În discursul său de vineri, șeful Guvernului a acuzat guvernele anterioare (opt în cinci ani) că au manipulat datele economice. „Acum vine momentul întrebărilor dificile, iar Comisia Europeană va întreba de ce unii au mințit”, a subliniat Radev.

Precedentul Guvern de la Sofia a susținut la sfârșitul mandatului său, luna aceasta, că deficitul de 3,5% din PIB pentru 2025 include și o jumătate de punct procentual din cheltuielile pentru apărare, care nu vor fi luate în calcul atunci când se va decide dacă țara a depășit limita de cheltuieli.

