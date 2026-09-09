La un an de când Evghenia Guțul a intrat la închisoare, găgăuzii își vor alege noul bașcan. Care este miza pentru Republica Moldova

Alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei vor avea loc pe 15 noiembrie. Fosta guvernatoare a regiunii autonome și pro-ruse din Republica Moldova este în închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului Șor, iar funcția a fost declarată vacantă. Miza alegerilor este nu doar stabilitatea în regiune, dar și refacerea relațiilor cu Chișinăul, care au intrat în impas după ce administrația locală a ajuns sub controlul oligarhului fugar Ilan Șor.

Un fost candidat prezidențial la alegerile din Republica Moldova vrea să ajungă bașcanul Găgăuziei.



O dată cu alegerile pentru funcția de bașcan, locuitorii Găgăuziei își vor alege cei 35 de deputați din parlamentul local, numit Adunarea Populară. Data scrutinelor a fost stabilită după declararea vacanței funcției de guvernator al regiunii și în contextul unui blocaj instituțional privind lipsa unui consens la nivel de parlamentul regional.

Astfel, pentru prima dată, alegerile guvernatorului vor fi organizate exclusiv în baza legislației naționale, de către Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chișinău și nu de așa-numitul CEC-ul local. Miza alegerilor este nu doar stabilitatea politică și socială în regiune, dar și stabilirea unor relații eficiente dintre Chișinău și Comrat.



CEC a stabilit data alegerilor, după ce Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) nu a reușit să adopte o hotărâre în termenul prevăzut de lege. Subiectul a fost examinat de APG în trei ședințe, pe 17 și 26 august și pe 1 septembrie, fără ca deputații să adopte o decizie, două dintre tentative fiind eșuate din lipsă de cvorum.

Potrivit legislației, alegerile pentru bașcan trebuie organizate în cel mult trei luni de la apariția vacanței și trebuie să aibă loc în a doua sau a treia duminică din noiembrie. Funcția a devenit vacantă pe 17 august, odată cu decizia Adunării Populare de la Comrat privind încetarea mandatului Evgheniei Guțul.

O premieră națională

Decizia în vine în contextul în care în august 2025, Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat între timp neconstituțional. Alegerile din 15 noiembrie reprezintă o premieră, deoarece cele două scrutine vor fi organizate exclusiv în baza legislației naționale.

Vicepreședintele CEC Pavel Postica a declarat pentru agenția de presă IPN că, până acum, unele proceduri electorale din autonomie erau stabilite prin acte normative adoptate de Adunarea Populară din Găgăuzia, diferite de regulile aplicate la nivel național, intrând astfel în contradicție cu legislația generală.

Potrivit lui Postica, Curtea Constituțională a constatat că Adunarea Populară nu are competența constituțională de a adopta asemenea acte. În consecință, CEC trebuie să elaboreze regulamentele necesare organizării scrutinului în baza Codului electoral.

Noile reguli stabilesc procedurile de desemnare și înregistrare a candidaților, inclusiv pentru cei independenți. În cazul acestora, sunt prevăzute constituirea și înregistrarea grupurilor de inițiativă și verificarea listelor de subscripție.

O modificare importantă vizează verificarea semnăturilor. Dacă anterior listele trebuiau prezentate și la primărie pentru confirmarea datelor alegătorilor, acum verificarea va fi realizată automat, electronic, în baza de date.

Potrivit regulilor noi, Comisia Electorală Centrală de la Chișinău pregătește și procedurile pentru împachetarea, sigilarea și transmiterea documentelor electorale după închiderea secțiilor de votare.

Buletinele și celelalte materiale vor fi păstrate de Direcția de Poliție din Găgăuzia timp de trei luni de la confirmarea rezultatelor, după care vor fi distruse, conform Codului electoral. Consiliul Electoral Central al Găgăuziei urmează să fie constituit până pe 16 septembrie, iar înscrierea candidaților pentru funcția de bașcan va începe pe 19 septembrie și va dura până în 6 octombrie.

Candidații independenți trebuie să prezinte și listele de subscripție prevăzute de legislația electorală. Lista completă a candidaților înregistrați va fi făcută publică pe 14 octombrie, iar propriu-zisă campania electorală va începe pe 16 octombrie.

Tensiuni între Chișinău și Comrat

Bașcana din Găgăuzia, Evghenia Guțul, Foto: Dmitrij Osmatesko / Sputnik / Profimedia

Președintele Adunării Populare, Valentin Gaidarji, a acuzat anterior Chișinăul că a promovat modificările legislative în grabă și fără consultări suficiente cu Comratul. Autoritățile de la Chișinău au explicat însă implicarea CEC-ului prin necesitatea de a depăși blocajul instituțional și de a asigura desfășurarea alegerilor în termenul legal.

O nouă majoritate în APG și alegerea unui nou bașcan ar putea duce la o adevărată resetare politică și la o relație diferită cu Chișinăul. Asta pentru că cel puțin din 2023, când Evgheni Guțul a câștiga alegerile bașcanului, regiunea s-a aflat sub control practic total al exponenților oligarhului fugar Ilan Șor.

Un fost candidat prezidențial vrea să devină bașcan

Alexandr Stoianoglo. Foto: Profimedia

Miza viitorul scrutin crescut și prin candidatura fostului procuror general și deputat din partea blocului “Alternativa” Alexandr Stoianoglo, care a anunțat deja că va participa independent în lupta pentru fotoliul bașcanului Găgăuziei. Acesta este etnic găgăuz etnic și la ultimele alegeri prezindențiale, în 2024, a intrat în turul al doilea cu Maria Sandu.

Scrutinul are și o dimensiune geopolitică majoră, deoarece Găgăuzia este una dintre regiunile Republicii Moldova în care influența politică și informațională a Rusiei rămâne puternică, iar alegerile vor avea loc în contextul accelerării parcursului european al țării. De la rezultatul acestor alegeri depinde inclusiv stabilitatea în întreaga Republica Moldova.



Evghenia Guțul a câștigat alegerile pentru funcția de bașcan în mai 2023, candidând din partea deja fostul partid „Șor”. Scrutinul s-a desfășurat pe fondul unor acuzații privind coruperea alegătorilor și transportarea organizată a acestora la secțiile de vot, acuzații respinse la acea vreme de Partidul „Șor”.

Ulterior, formațiunea a fost declarată neconstituțională. Guțul a rămas în funcție până în august 2026, când mandatul său a fost declarat vacant în urma condamnării penale pentru finanțarea ilegală a formațiunii. Evghenia Guţul a fost reţinută la 25 martie 2025, iar pe 5 august a fost condamnată la pedeapsa cu închisoarea în cadrul dosarului privind finanțare ilegală a partidului “Șor”. Chiar dacă legislația prevede ca bașcanului autonomiei găgăuze devine și membru al Guvernului de la Chișinău, Evghenia Guțul niciodată nu a intrat oficial în componența executivul central, motivul invocat fiind legăturile cu oligarhul Șor.