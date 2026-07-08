La un an de la crima care a revoltat România, autorul e de negăsit, iar familia victimei are acum noi motive de frică. „O să ajungi mai rău ca Anda”

În 8 iulie 2025, Anda Gyurca, o tânără de 23 de ani, era omorâtă în casă de Emil Gânj. Bărbatul a fost între timp condamnat definitiv la închisoare pe viață și obligat să plătească familiei victimei despăgubiri morale de 510.000 de euro, dar autoritățile nu reușesc să-i dea deloc de urmă. În localitatea Miheșu de Câmpie, județul Mureș, familia Andei are parte de noi probleme. De această dată, cu fratele lui Emil Gânj, dezvăluie site-ul de investigații Snoop.

În mai multe investigații, Snoop a documentat trecutul penal al lui Emil Gânj și succesiunea de eșecuri ale autorităților înaintea crimei: de la condamnarea cu suspendare pentru act sexual cu un minor și liberarea condiționată după primul omor până la încălcarea repetată a ordinelor de protecție și măsurile care nu au reușit să o protejeze pe Anda Gyurca.

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Într-un dialog cu Snoop, mama Andei Gyruca povestește că sora sa a fost amenințată de Iacob Gânj, fratele lui Emil Gânj. Acesta i-ar fi spus „să aibă grijă ce vorbește la Tribunalul Mureș, că ajunge mai rău ca Anda”. Episodul avea loc la un magazin din localitate, în timp ce femeia era martoră într-unul dintre dosarele pe numele lui Emil Gânj.

Ordin de protecție împotriva fratelui lui Emil Gânj

După al doilea episod, din iunie anul acesta, când Iacob Gânj a trecut pe lângă locuința femeii și a strigat că „vine fratele meu acasă și zburăm toți”, polițiștii care supraveghează casa familiei au intervenit. De la crima din 8 iulie 2025 până în prezent, familia Andei, care a rămas în Miheșu de Câmpie, beneficiază de protecție din partea poliției.

În urma acestor amenințări, mătușa Andei Gyurcă a depus plângere, iar Judecătoria Luduș a emis un ordin de protecție, conform procesului verbal al IPJ Mureș din 30 iunie 2026.

Lui Iacob Gânj i s-a interzis, astfel, orice contact cu victima și a fost obligat să poarte o brățară electronică timp de șase luni, în timp ce femeia poartă cu ea un dispozitiv de alertă.

Traumă psihologică majoră

La un an de la moartea fiicei sale, Pușa Jimba, mama Andei Gyurca, trăiește într-un program de protecție împreună cu copilul Andei și încă un nepot. Femeia descrie situația ca una „profund nedreaptă”, întrucât familia sa încă trăiește cu frică, în timp ce „criminalul este liber”.

„Ne simțim ca și când noi nu mai avem niciun rost pe fața Pământului. Una, că ne-a murit copilul, a doua, că el nu-i prins și poate apărea oricând. Când merg acasă eu nu mai am liniște sufletească să mai stau pe stradă”, mărturisește mama Andei.

Citește în continuare pe Snoop de ce mama Andei îi consideră pe polițiștii care au gestionat cazul printre principalii responsabili pentru moartea fiicei sale.