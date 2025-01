Lady Gaga a anunțat data lansării unui nou album

Cântăreața americană Lady Gaga a dezvăluit că cel de-al șaptelea album de studio al ei, care se va intitula cel mai probabil „Mayhem”, va fi lansat în 7 martie, scrie revista Variety.



„Albumul a început atunci când eu mi-am înfruntat frica de a mă întoarce la muzica pop pe care primii mei fani au iubit-o”, spune Lady Gaga, care vorbește despre „o reasamblare a unei oglinzi sparte: chiar dacă nu poți să îmbini cioburile într-un mod perfect, poți totuși să creezi ceva frumos și întreg în felul său nou”.



Noul album, care va include 14 cântece, între care piesele deja lansate „Disease” și „Die With a Smile”, i-a avut ca producători executivi pe Lady Gaga, Michael Polansky și Andrew Watt.





Cântăreața americană va lansa în 2 februarie cel de-al treilea single extras de pe albumul „Mayhem”, precum și un videoclip al acestuia, care va fi difuzat într-o pauză comercială la gala Grammy Awards 2025, scrie Variety, conform Agerpres.

Înainte de gala premiilor Grammy, Lady Gaga se va alătura unor artiști precum Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Stevie Nicks și Joni Mitchell pentru a cânta în 30 ianuarie la concertul caritabil „FaireAid” din Los Angeles, ale cărui încasări vor fi donate persoanelor și comunităților afectate de recentele incendii de vegetație din metropola americană. În 17 martie, ea va fi recompensată cu iHeartRadio Innovator Award pe anul 2025, la cea de-a 12-a ediție a galei iHeartRadio Music Awards.



Apoi, Lady Gaga va susține două concerte în calitate de cap de afiș la Festivalul Coachella, pe 11 aprilie și pe 18 aprilie.



Pe lângă colaborarea ei muzicală de la filmul „Joker: Folie a Deux”, în care a interpretat și rolul principal feminin, „Mayhem” va fi primul album de studio cu dimensiune standard al cântăreței Lady Gaga după materialul ei discografic „Chromatica” din 2020, care a debutat pe primul loc în topul muzical Billboard 200 imediat după lansare. Precedentele albume ale vedetei americane care au ocupat prima poziție în Billboard 200 au fost coloana sonoră a filmului „A Star Is Born” (cu Bradley Cooper, în 2018 și 2019), „Joanne” (2016), „Cheek to Cheek” (duete cu Tony Bennett, în 2014), „Artpop” (în 2013) și ”Born This Way” (în 2011).