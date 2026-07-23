Lagarde anunță, prin metafora cu „căpitanul” și „nava”, care este viitorul ei la șefia BCE

Șefa Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a insistat joi că va fi în funcție și anul viitor, afirmând: „căpitanul rămâne pe navă” deși sunt nori la orizont, scrie Reuters.

Totuși, rugată să se angajeze să-și încheie mandatul, care expiră în octombrie 2027, Lagarde a spus că nu-i place să fie „îngrădită”.

„Am menționat o dată: când sunt nori la orizont, căpitanul rămâne pe navă, și acest căpitan stă pe navă”, a declarat Lagarde la o conferință de presă, după ce Banca Centrală Europeană a anunțat joi că a decis să mențină nemodificate cele trei rate ale dobânzilor reprezentative, potrivit Agerpres.

Ea a adăugat: „Nu o să mă vedeți plecând înainte de 2027”.

Pe 3 iulie, Christine Lagarde a afirmat că nu exclude posibilitatea de a părăsi președinția BCE înainte de încheierea mandatului său în octombrie 2027 pentru a aduce „o voce europeană” în dezbaterea prezidențială din Franța.

Când a fost întrebată dacă ar putea susține un candidat sau dacă ar candida ea însăși, Lagarde răspunde: „O să mă gândesc la asta”, pentru ca apoi să se corecteze: „Nu, glumesc. Nu cred că este pe ordinea de zi”.

Următoarele alegeri prezidențiale din Franța vor avea loc pe 18 aprilie și 2 mai 2027.