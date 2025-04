Lanțul celebru de restaurante care a sugerat ca Katy Perry să rămână în spațiu și-a nuanțat poziția

Wendy’s, unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de restaurante din Statele Unite, a transmis o declarație pe fondul controversei pe care a declanșat-o cu un mesaj în care sugera ca interpreta pop Katy Perry să fie trimisă înapoi în spațiu după călătoria la bordul navetei Blue Origin care a adus-o în afara atmosferei Pământului, relatează revista Variety.

Un mesaj al lanțului de restaurante fast-food s-a viralizat pe rețelele de socializare mai devreme în cursul acestei săptămâni, după ce Perry a participat, alături de prezentatoarea TV Gayle King, Lauren Sanchez – logodnica lui Jeff Bezos – și alte femei, la o excursie în spațiu organizată de Blue Origin.

Pagina „Pop Crave” a anunțat pe rețeaua „X”, fosta Twitter, că „Katy Perry s-a întors din spațiu” după încheierea misiunii. Echipa care se ocupă de paginile de social media ale Wendy’s a răspuns: „Putem s-o trimitem înapoi?”.

Lanțul fast-food a distribuit apoi un alt mesaj pe „X”, criticând lansarea în spațiu a Blue Origin, compania aerospațială fondată de miliardarul Jeff Bezos: „Când am spus femei în STEM (acronimul din engleză pentru Știință, Tehnologie, Ingineri și Matematică), nu la asta ne refeream”.

Revista People a publicat un articol în care susține că Wendy’s ar trebui să-și ceară scuze față de Perry.

„Este un brand de miliarde de dolari care își folosește platforma pentru a umili public o femeie”, a declarat o sursă pentru People.

Compania a răspuns materialului publicat de revistă într-un comunicat remis acesteia.

„Mereu condimentăm puțin mesajele de pe paginile noastre sociale, dar Wendy’s are un respect imens pentru Katy Perry și talentul ei ieșit din comun”, a transmis un oficial al lanțului de restaurante.

Revista Variety subliniază că noul mesaj al Wendy’s nu conține scuze propriu-zise față de cântăreața în vârstă de 40 de ani, dar amintește totodată că zborul în spațiu al acesteia cu Blue Origin a fost criticat în numeroase mesaje publicate pe rețelele de socializare.

Space unlocks a view that shifts your perspective forever.



On April 14, Blue Origin successfully completed its 11th human spaceflight for the New Shepard program. pic.twitter.com/RusR5GdnLX