Actrița Olivia Munn dezvăluie că i s-a oferit o sumă cu 7 cifre pentru a păstra tăcerea asupra unui incident grav pe platourile de filmare

Actrița americană Olivia Munn a dezvăluit că a refuzat o ofertă cel puțin 10 milioane de dolari din partea unui studio pentru a semna un acord de confidențialitate după ce a trecut printr-un incident „traumatizant” pe platoul de filmare, relatează revistele Variety și People.

„A trebuit să depun plângeri la studio, iar asta vine alături de o mulțime alte lucruri mărunte, dar s-a ajuns în punctul în care mi s-au oferit mulți bani”, a relatat actrița în vârstă de 44 de ani într-un interviu acordat podcastului Reclaiming.

„O sumă de șapte cifre pentru a accepta, cred, scuzele lor și recunoașterea situației, dar venea la pachet cu un NDA (n.r. contract de confidențialitate). Nu că aș fi vorbit vreodată cu adevărat despre asta, pentru că trec peste asta. Dar am spus că nu voi semna un NDA, iar ei mi-au spus că trebuie”, a continuat ea.

„Pur și simplu am simțit că este complet greșit. Și mai ales în acel moment, era începutul mișcărilor #MeToo și Time’s Up (n.r. o fostă mișcare care a strâns fonduri pentru victimele hărțuirii sexuale). Era perioada marii confruntări, confruntarea legată de Harvey Weinstein, care a declanșat totul. Era perioada în care oamenii criticau pe oricine semna un NDA, spunând: ‘Ah, ai făcut-o doar pentru bani’, așa că mi-era teamă că, dacă vorbeam [apoi], orice validitate a vocii mele s-ar fi pierdut”, a explicat actrița cunoscută din serialul HBO The Newsroom și filme ca Big Stan, Magic Mike, X-Men: Apocalypse sau Ocean’s 8.

Munn a mai explicat că a ezitat să semneze un contract de confidențialitate și pentru că se temea că studioul din spatele filmului l-ar fi scurs în cele din urmă în presă într-un „efort de a-mi discredita vocea.” După ce s-a consultat cu avocații, a plecat de la întâlnirea cu studioul fără să semneze documentul.

Munn spune că avocații studioului i-au atras atenția ce sumă mare refuză

Actrița a povestit că un moment care i-a rămas întipărit în minte a fost atunci când unul dintre reprezentanții legali ai studioului i-a subliniat într-un mod „lipsit de respect” că i se oferea „o sumă foarte mare de bani”. Ea a povestit că i-a răspuns: „Știu că pentru voi este o sumă mare de bani, dar pentru mine nu este suficientă ca să-mi reduc la tăcere vocea”.

„Îmi amintesc că m-am simțit atât de mândră când am plecat, atât de mândră de mine”, a spus Munn, menționând că furia și hotărârea de a respinge oferta NDA au fost cele care i-au ghidat decizia. „Nu m-am gândit la negocieri. Nu m-am gândit la nimic altceva în afară de cât de lipsit de respect a fost acel gest”, a subliniat ea.

Munn nu a menționat numele filmului și nici nu a oferit detalii despre studioul care i-a făcut oferta, însă revista People notează că perioada descrisă de ea, legată de începuturile mișcării #MeToo ar coincide cu perioada în care ea a filmat lungmetrajul The Predator ce a apărut în cinematografe în 2018, distribuit de 20th Century Fox. În același an a apărut și lungmetrajul Ocean’s 8, produs de Warner Bros Pictures.

În 2018 Munn a dezvăluit că s-a plâns către 20th Century Fox că în timpul filmărilor pentru The Predator regizorul Shane Black l-a angajat pe prietenul său, Steven Wilder Striegel, un infractor sexual înregistrat, pentru a juca un rol minor ce urma să fie filmat alături de ea. În cele din urmă, Black și-a cerut scuze.