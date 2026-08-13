„Las Fierbinți” revine cu un sezon nou, la Pro TV. Când va fi difuzat primul episod

Serialul românesc de comedie „Las Fierbinți” va reveni din această toamnă la Pro TV, cu un nou sezon, scrie joi Pagina de Media.

Comedia a fost lansată în urmă cu 14 ani și a adunat de-a lungul timpului date impresionante la capitolul audienţă.

Bobiţă (interpretat de Mihai Bobonete), Celentano (jucat de Adrian Văncică), Firicel (Cuzin Toma), Giani (Constantin Diţă), Gianina (Anca Dumitra), Dalida, Robi şi celelalte personaje se întorc astfel în „Las Fierbinți”, comuna fictivă în care orice situaţie aparent banală poate deveni o aventură.

Data de lansare a noului sezon este 10 septembrie, de la ora 20:30. Serialul revine astfel în grila de toamnă a Pro TV.

Sezonul va fi difuzat atât pe post, cât şi pe platforma Voyo.