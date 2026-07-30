Laura Cosoi a născut al cincilea copil. Actrița are doar fete

Actrița Laura Cosoi a anunțat, joi, că a devenit mamă, pentru a cincea oară. Aceasta a născut o fetiță, pe care a botezat-o Nina.

Într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook, actrița a precizat că a născut pe cale naturală și că atât ea, cât și fetița sunt bine.

„Nina. Mulțumim, Doamne, pentru acest dar, pentru viață, sănătate și pentru iubirea care crește odată cu venirea ei pe lume”, a scris vedeta.

„Fetița noastră a sosit astăzi, pe cale naturală. Cu cele 4.400 g și 55 cm ale ei, a venit plină de energie, lumină și forță”, a adăugat Laura Cosoi.

„Pur si simplu nu mă satur să o privesc, să o miros, să o țin la pieptul meu și să mă minunez, clipă de clipă, de acest miracol!”, a ținut actrița să dezvăluie.

„Te iubim, Nina. Suntem binecuvantați!”, și-a încheiat ea mesajul, alături de o fotografie în care apare mânuța fetiței.

Laura Cosoi este o actriță română de film, teatru, televiziune și voce, una dintre cele mai cunoscute figuri ale postului de televiziune Pro TV.

Ea este căsătorită cu omul de afaceri Cosmin Curticăpean, din 2015.

Cuplul are acum cinci fiice: Rita, Vera, Lara, Aida, Nina.