Laura Kovesi îşi încheie azi mandatul la conducerea Parchetului European, după şapte ani: „Sunt îngrijorată că EPPO va fi ucis încet, tocmai pentru că își face treaba”

Laura Codruţa Kovesi îşi încheie vineri activitatea la conducerea Parchetului European (EPPO), pe care l-a condus de la înființare, timp de şapte ani. Ea avertizează, într-un interviu acordat Politico înainte de plecare, că independenţa şi eficienţa Parchetului European sunt ameninţate de subfinanţare, obstacole birocratice şi presiuni politice.

Kovesi va fi înlocuită de la 1 noiembrie de procurorul german Andrés Ritter, numit pentru un mandat de şapte ani la conducerea EPPO.

Laura Codruţa Kovesi a devenit, în octombrie 2019, primul procuror-şef european, după ce condusese Direcţia Naţională Anticorupţie din România. Parchetul European, cu sediul la Luxemburg, şi-a început propriu-zis activitateala 1 iunie 2021, având competenţa de a investiga şi urmări penal fraudele cu fonduri europene, corupţia din statele UE şi fraudele transfrontaliere grave în domeniul TVA.

Prejudicii estimate la 67,27 miliarde de euro în anchetele Parchetului European

Comisia Europeană a publicat în această lună prima evaluare oficială a EPPO de la începerea activităţii, iar concluzia este că Parchetul European funcţionează eficient, existând o creştere substanţială a activităţii instituţiei de la începerea activităţii sale, scrie News.ro.

Potrivit datelor prezentate în evaluare, numărul anchetelor în derulare a crescut de la 515, în 2021, la 3.602 la sfârşitul anului 2025.

Valoarea prejudiciilor estimate în anchetele aflate în desfăşurare a ajuns la 67,27 miliarde de euro, conform raportului anual al EPPO din 2025. Această sumă reprezintă prejudiciile estimate, nu fonduri recuperate sau fraude deja demonstrate în instanţă.

În 2025, procurorii europeni au deschis 2.030 de anchete noi, cu aproximativ 35% mai multe decât în anul precedent, iar rata condamnărilor în cauzele soluţionate prin decizii aleinstanțelor s-a situat la aproape 95%.

Comisia Europeană a subliniat contribuţia EPPO la combaterea fraudelor împotriva bugetului UE, dar a identificat şi dificultăţi privind resursele umane şi financiare, precum şi în cooperarea cu autorităţile naţionale.

Kovesi, avertisment privind viitorul Parchetului European

Într-un interviu acordat Politico înaintea încheierii mandatului, Laura Codruţa Kovesi a avertizat că rezultatele obţinute nu garantează viitorul Parchetului European.

„În timp ce îmi părăsesc biroul, mă gândesc la celebrul serial danez Borgen. Există acolo o replică foarte cunoscută: «La Bruxelles, nimeni nu te poate auzi țipând». Și, din păcate, acest lucru este adevărat”, a declarat Kovesi.

„Sunt îngrijorată că Parchetul European va fi ucis încet, tocmai pentru că își face treaba”, a adăugat ea.

Ea a denunțat în interviu finanţarea insuficientă, amânarea reformelor legislative şi obstacolele administrative care îngreunează activitatea procurorilor europeni. Potrivit lui Kovesi, EPPO ar avea nevoie de 230 de procurori europeni delegaţi, însă finanţarea disponibilă acoperă numai 180.

Fosta şefă a DNA a criticat şi atitudinea unor politicieni şi oficiali europeni faţă de anchetele penale, afirmând că la Bruxelles există persoane care par să se considere deasupra legii. Ea consideră că independenţa justiţiei este apărată de politicieni atât timp cât anchetele nu îi vizează pe ei sau pe apropiaţii lor, dar că această atitudine se schimbă atunci când investigaţiile ajung să le afecteze interesele.

Kovesi menţionează, între altele, situaţia din Grecia, unde consideră că Parchetul European s-a confruntat cu una dintre cele mai evidente tentative de intimidare, în contextul anchetelor privind presupuse fraude cu subvenţii agricole europene.

Ea a tras atenţia şi asupra conflictelor de competenţă dintre EPPO şi autorităţile judiciare naţionale, care pot întârzia sau bloca investigaţiile.

„Provocarea cheie pentru EPPO şi, în special, pentru succesorul meu va fi menţinerea independenţei şi credibilităţii EPPO”, a spus Laura Codruța Kovesi.

Întrebată care sunt planurile sale după încheierea mandatului, prima şefă a EPPO a evitat să răspundă: „Hai să nu vorbim despre planurile mele personale. Hai să ne concentrăm pe EPPO. O să vedem după ce îmi voi încheia mandatul”.