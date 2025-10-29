Laura Vicol, care a zburat cu Sorin Grindeanu în avioanele Nordis, mesaj de susținere pentru Oana Gheorghiu: „A făcut ceea ce puțini au îndrăznit”

Fosta deputată Laura Vicol, cercetată în Dosarul Nordis, i-a luat miercuri apărarea Oanei Gheorghiu după ce propunerea ca aceasta să fi numită vicepremier a fost criticată de liderul PSD, Sorin Grindeanu, care a fost în aceleași avioane cu Vicol în zborurile plătite de compania aflată acum în insolvență.

Reacția Laurei Vicol a venit după ce, marți, Grindeanu i-a cerut lui Bolojan „să retragă urgent propunerea” de a o numi vicepremier pe Oana Gheorghiu „entru a evita să compromitem relația cu Statele Unite”, în condițiile în care Gheorghiu l-a criticat dur pe președintele american Donald Trump.

„O femeie care a făcut pentru țara ei ceea ce puțini au îndrăznit — o femeie care a ridicat de la zero un spital pentru copiii cu cancer”, a scris miercuri Vicol pe pagina ei de Facebook.

Ea a amintit că Gheorghiu, co-președintă a asociației Dăruiește Viață a realizat un proiect emblematic: primul spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România, realizat exclusiv din donații, fără niciun ajutor de la stat.

„Și totuși… în loc să fie primită pentru realizările ei, s-a trezit pusă la zid și executată. Pentru o opinie exprimată – o opinie care, dacă e să fim onești, putea să fie gestionată altfel: explicată, nu sancționată”, a spus Vicol.

„Ce semnal dăm tinerelor generații când valorile reale — verticalitate, demnitate, lupta pentru bine colectiv — sunt puse sub semnul întrebării? Eu aleg să spun: „Multumesc, Oana Gheorghiu”. Pentru că a arătat ce se poate când vrei cu adevărat și ai echipă. Pentru că a dovedit că, da, în România se poate să faci lucruri mari — pentru alții — fără să fie doar promisiune”, a adăugat ea.

Laura Vicol a fost în mai multe zboruri private plătite de Nordis în care a fost și Sorin Grindeanu, care a afirmat că și-a plătit singur zborurile cu Nordis și că este „cât se poate de relaxat” în ce privește acest caz.

Păgubiții din afacerea cu apartamentele de la Nordis au anunțat în iunie că depun o plângere penală împotriva fostului premier Marcel Ciolacu, actualului lider al PSD Sorin Grindeanu, Alfred Simonis și fostei șefe a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol. Ei solicită procurorilor să facă cercetări pentru opt infracțiuni.

Cazul Nordis

Pe 7 octombrie 2024, Recorder a publicat o investigație intitulată „Schema Nordis: Mașinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”.

Jurnaliștii au arătat că, deși în firma controlată de afaceristul Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, au intrat milioane de euro, majoritatea investițiilor promise nu au fost realizate. Iar în singura clădire ridicată, un hotel din Mamaia, existau „indicii solide” că apartamentele au fost vândute de mai multe ori, către mai multe persoane.

Pe 10 octombrie, Laura Vicol a demisionat din PSD, la trei zile după ce și-a dat demisia și de la șefia comisiei juridice a Camerei Deputaților.

Pe 18 noiembrie, G4Media a arătat cum candidatul la prezidențiale Marcel Ciolacu și alți lideri PSD, printre care Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, au zburat cu un avion privat închiriat de la același grup Nordis, împreună cu soții Vicol-Ciorbă.

Pe 3 februarie, DIICOT a descins la 70 de adrese în dosarul Nordis, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani. La finalul audierilor, procurorii au reținut 11 persoane, printre care și Vladimir Ciorbă și Laura Vicol.

Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă au fost apoi arestaţi preventiv în 5 februarie, în urma unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti. Au stat în arest preventiv până pe 14 februarie, fiind eliberați de Instanța Supremă, care le-a admis contestațiile.

Judecătoarea de la Curtea de Apel București a motivat decizia de arestare preventivă a soților Vicol-Ciorbă în dosarul Nordis prin faptul că Vicol a avut acces la date confidențiale din anchetă și putea compromite investigația. De asemenea, Vicol a ascuns de anchetatori telefonul pe care îl folosea în mod curent, ea venind la sediul DIICOT cu un alt mobil.