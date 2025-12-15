Laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025 a suferit o fractură vertebrală în timpul fugii ei din Venezuela

Disidenta venezueleană Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a suferit o fractură vertebrală după ieşirea sa agitată din Venezuela săptămâna trecută, a anunţat luni purtătoarea sa de cuvânt, relatează AFP, preluată de News.ro.

„Fractura vertebrală este confirmată”, a declarat Claudia Macero, referindu-se la un articol din ziarul norvegian Aftenposten, care a publicat iniţial informaţia.

„Pentru moment, nu vor fi comunicate informaţii suplimentare în afara celor menţionate în articol”, a adăugat ea.

Potrivit Aftenposten, fractura a fost provocată în timpul transportului cu o mică barcă de pescuit, lunea trecută. Călătoria cu barca a fost foarte dramatică, nu în ultimul rând din cauza condiţiilor meteorologice extrem de nefavorabile, cu vânt puternic şi valuri înalte.

După ce a ajuns în Norvegia, joi seara, aceste leziuni au fost examinate la Spitalul Universitar Ullevål din Oslo, iar medicii au constatat mai multe leziuni, printre care o vertebră fracturată.

Potrivit Wall Street Journal, opozanta şi-a început evadarea luni după-amiază, deghizată şi purtând perucă. A călătorit mai întâi de la periferia oraşului Caracas, unde se ascundea de un an, până într-un sat de pescari de coastă. Marţi, ea a efectuat o traversare periculoasă a Mării Caraibelor, despre care armata americană fusese avertizată, pentru a fi întâmpinată pe insula olandeză Curacao de un specialist în acest tip de operaţiuni pus la dispoziţie de administraţia Trump. Miercuri, Machado a luat un zbor privat spre Oslo, adaugă ziarul.

Reapariţia ei – prima sa apariţie publică în aproape un an – are loc pe fondul unei crize dintre Venezuela şi Statele Unite, care au desfăşurat din august o importantă flotilă în Marea Caraibelor, oficial pentru a combate traficul de droguri, acţiunile sale provocând 87 de morţi.

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro acuză Washingtonul că vrea să-l răstoarne de la putere pentru a confisca petrolul ţării sale. Maria Corina Machado este criticată de unii pentru apropierea dintre ideile sale şi cele ale lui Donald Trump şi susţine actuala desfăşurare americană.