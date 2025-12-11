Administrația Trump, implicată în scoaterea din Venezuela a laureatei Premiului Nobel pentru Pace. Maria Machado a călătorit deghizată

Opozanta venezueleană Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace, a declarat joi că a primit sprijin din partea administraţiei americane pentru a părăsi Venezuela şi a ajunge la Oslo – o călătorie învăluită în mister pentru care unii oameni „şi-au riscat viaţa”, a consemnat AFP, preluată de Agerpres.

„Guvernul american ne-a ajutat pentru a ajunge aici”, a spus Machado, care trăia ascunsă în ţara sa, la o conferinţă de presă în capitala Norvegiei.

Potrivit Wall Street Journal, opozanta şi-a început evadarea luni după-amiază, deghizată şi purtând perucă. A călătorit mai întâi de la periferia oraşului Caracas, unde se ascundea de un an, până într-un sat de pescari de coastă. Marţi, ea a efectuat o traversare periculoasă a Mării Caraibelor, despre care armata americană fusese avertizată, pentru a fi întâmpinată pe insula olandeză Curacao de un specialist în acest tip de operaţiuni pus la dispoziţie de administraţia Trump. Miercuri, Machado a luat un zbor privat spre Oslo, adaugă ziarul.

Recompensată cu Premiul Nobel pentru Pace în octombrie pentru eforturile sale de a promova o tranziţie democratică în Venezuela, lidera opoziţiei venezuelene în vârstă de 58 de ani şi-a dedicat premiul, la doar câteva ore după ce l-a primit, preşedintelui american Donald Trump.

Reapariţia ei – prima sa apariţie publică în aproape un an – are loc pe fondul unei crize dintre Venezuela şi Statele Unite, care au desfăşurat din august o importantă flotilă în Marea Caraibelor, oficial pentru a combate traficul de droguri, acţiunile sale provocând 87 de morţi.

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro acuză Washingtonul că vrea să-l răstoarne de la putere pentru a confisca petrolul ţării sale. Maria Corina Machado este criticată de unii pentru apropierea dintre ideile sale şi cele ale lui Donald Trump şi susţine actuala desfăşurare americană.

„Cred că fiecare ţară are dreptul să se apere. În cazul nostru, cred că acţiunile preşedintelui Trump au fost decisive în a ne aduce acolo unde suntem astăzi, şi anume un regim (venezuelan) mai slab ca oricând, pentru că anterior credea că poate face orice”, a explicat ea joi.