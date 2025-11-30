Ministrul rus al afacerilor externe, Serghei Lavrov, susține că Europa a ales să se retragă din discuțiile de pace privind războiul din Ucraina după ce a subminat acordurile anterioare, transmite agenția de presă de stat TASS.

„Europa nu a reușit să implementeze acordul inițial privind rezolvarea crizei, încheiat în februarie 2014. Nu a făcut nimic când opoziția a capturat toate clădirile guvernamentale în dimineața de după semnarea documentelor. Europa nu a reușit să implementeze nici Acordurile de la Minsk”, a declarat șeful diplomației ruse pentru reporterul de televiziune Pavel Zarubin.

„Ultima oară când s-a întâmplat același lucru a fost în aprilie 2022, când acordurile de la Istanbul au fost deraiate la ordinele lui Boris Johnson (la acea vreme premier al Marii Britanii, n.r.), fără ca Europa să opună vreo rezistență – ba chiar a salutat situația”, a adăugat Lavrov.

Ministrul rus susține că nu a existat „aproape nicio discuție” despre potențiala participare a țărilor europene la negocieri.

Vineri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului spusese că în prezent Rusia este implicată în discuții doar cu SUA.

„În această etapă, negociem doar cu americanii”, a declarat Dmitri Peskov într-un interviu acordat Channel One.

Europa insistă să aibă un cuvânt de spus

Președintele american Donald Trump a anunțat în această săptămână că proiectul de plan de pace propus de SUA a fost revizuit cu contribuții atât de la ruși, cât și de la ucraineni. Euronews a scris că UE și aliații insistă să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește acțiunile viitoare, în special în chestiuni care ar necesita participarea lor – de la sancțiuni, la apărare.

Miecuri, președinta Comisiei Europene a salutat discuțiile conduse de SUA și a spus că, în opinia Europei, acum există „un punct de plecare” în negocieri.

„Datorită muncii depuse de Ucraina, Statele Unite și de noi, europenii, în ultimele zile la Geneva, avem acum un punct de plecare”, le-a spus Ursula von der Leyen eurodeputaților la Strasbourg, adăugând: „Știm că este nevoie de mult mai mult efort”.