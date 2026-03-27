Lavrov: Statele Unite vor să preia conductele Nord Stream

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Statele Unite caută să preia controlul asupra conductelor de gaze Nord Stream din Marea Baltică, care au fost avariate de o explozie neelucidată în septembrie 2022, transmite Reuters.

Exploziile care au distrus conductele în urmă cu mai bine de trei ani au întrerupt în mare măsură tranzitul gazelor rusești către Europa, reducând aprovizionarea cu energie a continentului, deși Rusia încetase deja în mare parte livrările.

Atât Rusia, cât și țările occidentale au afirmat că incidentul a fost un act de sabotaj. Anchetatorii au petrecut ani de zile încercând să descopere cine se afla în spatele acestuia, iar anul trecut un cetățean ucrainean a fost arestat în Italia, fiind suspectat că a coordonat atacurile.

Într-un interviu acordat joi postului France Televisions, Lavrov a afirmat că SUA s-au străduit să domine piețele energetice globale, citând exemplul Venezuelei, unde Washingtonul a preluat efectiv controlul asupra celor mai mari rezerve de petrol din lume, precum și asupra Iranului.

„Statele Unite afirmă acum că doresc să preia controlul asupra conductelor Nord Stream”, a declarat Lavrov, potrivit textului interviului publicat de Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei.

El nu a oferit detalii despre această afirmație privind Statele Unite și Nord Stream.

The Wall Street Journal a scris în 2024 că un investitor american, Stephen P. Lynch, intenționa să cumpere conducta Nord Stream 2, care are două ramuri, dintre care una rămâne intactă.