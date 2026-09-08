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Actualitate

Lavrov susține că SUA acceptă practic controlul rusesc asupra regiunilor ucrainene. „Și consideră închisă aderarea Ucrainei la NATO”

Viorela Marin
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Rusia va continua să negocieze cu Statele Unite, deoarece acestea din urmă acceptă realitatea de pe teren din Ucraina și resping aderarea acestei țări la NATO, a afirmat marți ministrul de externe rus, Serghei Lavrov.

„Faptul că în toate contactele, în special cu președintele (rus Vladimir) Putin, americanii pornesc de la aceste realități, desigur, provoacă o reacție pozitivă și o dorință de a continua discuțiile”, a comentat Lavrov la postul de televiziune Pervii Kanal.