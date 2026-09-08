„Faptul că în toate contactele, în special cu președintele (rus Vladimir) Putin, americanii pornesc de la aceste realități, desigur, provoacă o reacție pozitivă și o dorință de a continua discuțiile”, a comentat Lavrov la postul de televiziune Pervii Kanal.

Rusia va continua să negocieze cu Statele Unite, deoarece acestea din urmă acceptă realitatea de pe teren din Ucraina și resping aderarea acestei țări la NATO, a afirmat marți ministrul de externe rus, Serghei Lavrov.

Prin „acceptarea realității de pe teren”, Washingtonul respectă voința exprimată în referendumuri de locuitorii din regiunile anexate Donețk, Lugansk, Herson, Zaporojie și Peninsula Crimeea, a susținut Lavrov, citează EFE și Agerpres.

În plus, Serghei Lavrov a afirmat că președintele american Donald Trump a considerat problema potențialei aderări a Ucrainei la NATO drept „închisă” de la revenirea la Casa Albă în ianuarie 2025.

„În primul rând, Trump a spus că oamenii ar trebui să uite de atragerea Ucrainei în NATO. Că este o problemă închisă și nu este nevoie să o redeschidem”, a spus șeful diplomației ruse.

Lavrov a subliniat că emisarii Casei Albe, Steve Witkoff și Jared Kushner, „recunosc aceste puncte fundamentale și încearcă să joace un rol constructiv. Cred că acest lucru merită sprijin”.

De asemenea, el a respins drept „speculații” afirmațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, conform cărora mediatorii americani ar fi propus măsuri de reducere a intensității luptelor înaintea și în timpul iernii.

Principalul rezultat al negocierilor de la sfârșitul săptămânii trecute dintre Witkoff și Kushner și liderii ambelor țări la Moscova și Kiev a fost reluarea contactelor, după o pauză de peste șase luni din cauza războiului din Iran.

Însă în realitate discuțiile nu au dat rezultate, iar facțiunile beligerante au reluat marți atacurile asupra ambelor capitale, după un armistițiu de 72 de ore, deși SUA speră să convoace în curând o reuniune tripartită, similară cu cea care a avut loc la Geneva în februarie.

Vladimir Putin a lăudat din nou în fața emisarilor americani „succesele” armatei sale din Donbas, succese care au fost puse la îndoială până și de bloggerii ruși, în timp ce Volodimir Zelenski a cerut mai multe mijloace de apărare antiaeriană după ce a recunoscut că războiul va continua pe parcursul iernii care urmează.

Experți independenți consideră că președintele rus și-a înăsprit poziția în ultimele luni din cauza atacurilor ucrainene reușite asupra teritoriului rus. Totodată, potrivit acestor experți, citați de agenția spaniolă EFE, Putin consideră consultările cu SUA ca parte a efortului de război și nu va negocia serios până când nu va prelua controlul asupra întregului Donbas.

În trecut, Vladimir Putin a declarat că aderarea Ucrainei la NATO va crea amenințări la adresa Rusiei și nu va contribui la sporirea securității Ucrainei. Și tot președintele rus a insistat în trecut că posibilitatea aderării Ucrainei la NATO a fost unul dintre motivele conflictului dintre cele două țări.