Emisarul lui Trump anunță „progrese substanțiale” spre discuții tripartite cu Rusia și Ucraina / Ce spune Zelenski despre „următoarele etape”

Emisarul american Steve Witkoff, trimis de Donald Trump la Moscova și Kiev, a vorbit luni despre „progrese substanțiale” cu prilejul acestor vizite, în sensul unei reluări a negocierilor pentru încheierea conflictului între Rusia și Ucraina.

„S-au făcut progrese substanțiale, inclusiv evoluții în vederea organizării de convorbiri tripartite suplimentare”, a postat pe platforma X Steve Witkoff, care a efectuat aceste vizite împreună cu Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, referire la viitoare discuții americano-ruso-ucrainene, transmit AFP și Agerpres.

„Președintele Trump muncește din greu pentru a pune capăt masacrului și a obține o pace durabilă”, a adăugat el.

Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin sâmbătă la Moscova, apois-au deplasat duminică la Kiev, unde au discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Obiectivul declarat este de a relua eforturile sub mediere americană care vizează încheierea conflictului declanșat de invazia rusă a Ucrainei în februarie 2022.

Reprezentanți europeni – francezi, britanici și germani – au participat la aceste cicluri de negociere duminică la Kiev, au precizat Zelenski și Witkoff.

Eforturile de mediere întreprinse de Statele Unite de la revenirea la putere a lui Donald Trump au condus la mai multe runde de discuții între Moscova și Kiev în 2025, dar acestea nu au reușit să producă rezultate, iar procesul a stagnat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu în februarie.

Ucraina pregătește „următoarele etape” ale procesului diplomatic după vizita emisarilor americani

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că pregătește următoarele etape ale negocierilor în urma vizitei emisarilor președintelui american Donald Trump la Moscova și Kiev, menită să relanseze procesul diplomatic pentru a pune capăt invaziei Rusiei în Ucraina, relatează AFP.

„Ne coordonăm pentru următoarele etape. Ne pregătim pentru următoarele întâlniri și comunicări. Propunerile Ucrainei sunt constructive și vor continua să fie așa”, a scris Volodimir Zelenski pe Facebook.

El a precizat că s-a întâlnit cu echipa de negociatori ucraineni „în urma discuțiilor cu emisarii președintelui SUA la Kiev”.

Potrivit unui înalt oficial al președinției ucrainene, emisarii președintelui american Donald Trump au prezentat noi propuneri „mai eficiente” pentru a pune capăt războiului. Sursa nu a specificat care sunt aceste propuneri.

Dar Zelenski nu a părut optimist după întâlnirea cu Witkoff și Kushner, considerând că războiul va continua probabil în această iarnă.

La rândul său, Kremlinul a declarat luni că nu exclude reluarea negocierilor de pace dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite, după vizita emisarilor americani la Moscova, însă a precizat că este prea devreme pentru a spune când și unde ar putea avea loc astfel de discuții.