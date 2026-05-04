„Le-aș spune rușilor: nu câștigați acest război, îl pierdeți”. Mesajul fostului emisar al lui Trump către Kremlin

Atac cu drone ucrainene asupra rafinăriei Rosneft din Tuapse, în sudul Rusiei, Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Fostul emisar prezidențial al SUA pentru Ucraina, generalul-locotenent în rezervă Keith Kellogg, a declarat pentru Fox News că Ucraina merită „toată aprecierea” pentru rezultatele sale pe câmpul de luptă, susținând că Moscova pierde războiul și nu reușește să-și atingă obiectivele strategice.

La puțin timp după ce a părăsit postul de emisar al președintelui Donald Trump, Keith Kellogg a vorbit deschis despre recentele atacuri ale Ucrainei asupra infrastructurii petroliere rusești, precum și despre aspecte generale legate de sprijinul acordat de SUA.

„Chiar merită, trebuie să le acordăm apreciere deplină pentru ceea ce au făcut, având în vedere dimensiunea lor în comparație cu cea a rușilor”, a spus Kellogg într-un i8nterviu pentru Fox News, citat de Kyiv Post.

În același timp, el a sugerat că Ucraina ar trebui să fie prudentă în ceea ce privește frecvența cu care solicită sprijin suplimentar.

„Voi fi foarte clar, și cred că președintele (Volodimir) Zelenski trebuie să înțeleagă că nu te poți baza pe aceeași sursă de sprijin la nesfârșit”, a spus el.

Kellogg a susținut că sprijinirea apărării Ucrainei ar trebui să fie în primul rând în sarcina aliaților europeni.

„Aceasta este o problemă europeană, europenii trebuie să o rezolve, europenii trebuie să se implice în acest demers”, a spus el.

„Putin are o problemă”

El a subliniat, de asemenea, pierderile tot mai mari ale Rusiei.

„Cred că și Putin are o problemă. Dacă ne uităm la rata pierderilor sale, care în acest moment se ridică la aproximativ 1,2-1,4 milioane de morți și răniți în acest război”, a spus Kellogg.

„Nu uitați că au părăsit Afganistanul după ce au pierdut doar 18.000 de oameni, așa că are o problemă din punct de vedere economic”, a adăugat el.

În același timp, el a subliniat reziliența Ucrainei, adăugând că Rusia a înregistrat câștiguri teritoriale limitate începând din 2014.

„Ucrainenii au pierdut doar aproximativ 1% din teritoriu din 2014, așa că au luptat foarte, foarte bine”, a spus el.

„De ce nu vă întoarceți pur și simplu la negocieri?”

Kellogg a oferit și o evaluare directă a poziției Rusiei în război: „Și le-aș spune rușilor: nu câștigați acest război, îl pierdeți.”

El a susținut că o adevărată victorie a Rusiei ar fi necesitat progrese teritoriale majore.

„Ideea mea despre victorie este că ar fi trecut râul Dnipro, ar fi ajuns la Harkov, ar fi ajuns la Kiev. Nu au făcut asta”, a spus el.

„De ce nu vă întoarceți pur și simplu la negocieri și spuneți: asta este tot ce vom obține?”, a întrebat Kellogg.

El a avertizat că avansurile rusești în estul Ucrainei ar fi dificile din cauza pozițiilor puternic fortificate.

„Nu vor obține restul Donbasului decât dacă vor lupta pentru el. Și au trei orașe fortificate acolo. Am fost pe teren, este un teritoriu fortificat”, a spus el.