Le Pen sau Bardella? Extrema dreaptă franceză așteaptă o decizie a justiției crucială pentru viitorul său și al Franței

O decizie a judecătorilor într-un proces privind deturnarea de fonduri de la Parlamentul European va stabili practic candidatul partidului francez Adunarea Națională la alegerile prezidențiale de anul viitor, scriu Reuters și AFP.

Lidera franceză a extremei drepte, Marine Le Pen, așteaptă marți o hotărâre judecătorească decisivă care ar putea să o elimine din cursa prezidențială de anul viitor sau să-i deschidă calea pentru a patra candidatură la funcția supremă.

În cazul în care Le Pen nu va putea candida, în cursă va intra protejatul ei, Jordan Bardella, șansele unei victorii fiind mari, în condițiile în care partidul lor anti-imigrație, Adunarea Națională (RN), se bucură în continuare de o popularitate ridicată în sondaje.

Problemele lui Le Pen au început în martie 2025, când un tribunal francez a condamnat-o pentru deturnarea de fonduri de la Parlamentul European, aplicându-i o pedeapsă de patru ani de închisoare – doi cu executare la domiciliu – și o interdicție de cinci ani de a ocupa funcții publice.

Sentința, criticată la momentul respectiv de aliații lui Le Pen din Europa, și inclusiv de Donald Trump, a fost atacată în apel, iar Le Pen își așteaptă marți noua decizie.

Ce urmează

În cadrul procesului în care Le Pen a fost condamnată, judecătorii au constatat că lidera RN a condus în cunoștință de cauză un sistem în care angajații din Paris ai partidului se dădeau drept asistenți parlamentari ai UE la Bruxelles și Strasbourg pentru a fi plătiți din fonduri ale UE.

La acea vreme, partidul se confrunta cu o lipsă cronică de fonduri.

Un aspect esențial al sentinței a fost faptul că interdicția de a ocupa funcții publice a fost declarată cu efect imediat și nu a fost suspendată pe durata apelului – un lucru ce a stârnit criticile lui Le Pen, care a acuzat o sentință politică.

Deși puțini – chiar și în cadrul RN – se așteaptă ca Le Pen să fie achitată în apel, totul depinde de sentința pe care o va primi marți.

O reducere a perioadei de ineligibilitate la doi ani, spre exemplu, i-ar permite să candideze.

Dar dacă instanța va decide că trebuie să poarte și o brățară electronică timp de un an, atunci acest lucru – după cum a spus chiar Le Pen – i-ar face imposibilă candidatura.

„Un candidat are nevoie de libertate totală de mișcare”, a spus ea. „Vă puteți imagina să trebuiască să ceri permisiune de fiecare dată când vrei să mergi la o întâlnire sau la piață?”, a întrebat ea.

O altă necunoscută este recursul la cea mai înaltă instanță de apel, Curtea de Casație, pe care l-ar putea face chiar procuratura, în cazul unei pedepse ușoare.

Le Pen și Bardella

Sentința în primă instanță l-a propulsat pe tânărul de 30 de ani Jordan Bardella, protejatul lui le Pen și „viitorul” RN, în poziția de potențial candidat la prezidențiale, sondajele sugerând că el ar putea câștiga funcția.

Întrebat în timpul unei călătorii în străinătate luna trecută dacă se pregătește să fie candidatul la președinție al RN, Bardella a dat răspunsul său standard: „Până la noi ordine, mă pregătesc să fiu prim-ministrul (lui Le Pen).”

Starea de spirit în rândul susținătorilor lui Le Pen din parlament, scrie Reuters, este una de nervozitate.

Ascensiunea spectaculoasă a lui Bardella la conducerea partidului și, acum, ca potențial candidat la președinție, a alimentat tensiunile interne cu privire la direcția RN, în special în ceea ce privește politica economică, spun surse din partid.

Bardella, care la începutul acestui an a recrutat un consilier personal dintr-un fond de investiții controlat de miliardarul libertarian Pierre-Edouard Stérin, susține o politică mai orientată spre piața liberă decât Le Pen.

El și-a exprimat propriile idei privind reforma pensiilor, generând întrebări în rândul unor membri ai partidului cu privire la cât de mult s-ar putea abate de la platforma pentru care Le Pen a luptat până acum.

Motive de îngrijorare

Înaltii responsabili ai partidului vorbesc despre unitate. Unul dintre ei a afirmat că nu au existat „ostilități” la întâlnirea din 12 iunie dintre Le Pen, Bardella și colaboratorii lor apropiați, organizată pentru a elabora o strategie privind ceea ce se va întâmpla după 7 iulie.

„Fie că va fi unul sau celălalt, niciunul nu își va face bagajele și nu va porni singur în campanie. Vor forma o echipă”, a declarat Laurent Jacobelli, deputat de rang înalt al RN.

Oponenții susțin însă că lipsa relativă de experiență a lui Bardella, în comparație cu Le Pen, care are o experiență bogată în luptă politică, va fi supusă unei analize mai atente dacă acesta va deveni candidatul partidului la președinție.

Ascensiunea sa nu a fost lipsită de pași greșiți, spun analiștii.

Bardella a fost nevoit să răspundă la întrebările presei cu privire la modul în care relația sa cu o prințesă, Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles ar putea fi percepută de alegătorii din clasa muncitoare pe care partidul încearcă să-i atragă.

Fotografiile în care apare în tribune la Marele Premiu de la Monaco, în ziua unei manifestații împotriva uciderii unei fete, i-au adus critici în privat din partea unor oficiali ai partidului apropiați de Le Pen.

Sondajele arată că Bardella e în fața lui Le Pen

Sondajele de opinie prevăd că atât Le Pen, cât și Bardella vor câștiga cu ușurință primul tur al alegerilor din 2027, calificându-se astfel în turul doi.

Iar un sondaj Ifop-Fiducial realizat pentru LCI și Le Figaro a arătat că acesta o devansează pe Le Pen, cu până la 37% din intențiile de vot, față de cele 32% ale acesteia.

„Această diferențiere între cei doi reprezintă un adevărat punct de cotitură”, a declarat Frederic Dabi de la IFOP la postul de televiziune LCI, adăugând că Bardella se bucură de o popularitate mai mare în rândul angajaților din sectorul privat, al antreprenorilor și al alegătorilor cu vârste cuprinse între 50 și 64 de ani.

Sondajele arată, de asemenea, că Bardella ar câștiga mai ușor turul al doilea împotriva unui candidat de stânga decât împotriva unui rival de centru.