„Le vom ataca”. Iranul amenință SUA în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce o navă a fost lovită de un proiectil necunoscut

Iranul a anunțat că va ataca orice navă de război americană care ar încerca să impună o rută diferită de cea autorizată de Teheran pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz, potrivit Euronews.com.

„(Nu vom permite) deschiderea celui de-al doilea coridor. Chiar dacă ei (SUA) vor desfășura nave de război, le vom ataca”, a declarat Mohsen Rezaei, consilier principal al liderului suprem al Iranului, luni, într-un interviu acordat presei de stat iraniene.

Totodată, Rezaei a avertizat că navele și bazele americane vor fi ținte dacă SUA vor continua blocada navală asupra Iranului. „Cu siguranță vor exista pericole serioase pentru navele și bazele americane. Nu vom sta cu mâinile în sân și nu vom privi cum SUA continuă blocada navală”, a adăugat el.

Donald Trump a declarat luni că așteaptă începerea negocierilor în următoarele zile, avertizând Iranul că aceasta este ultima șansă de a evita lovituri devastatoare. Teheranul a negat imediat discuțiile, afirmând că lucrează doar la un acord cu Oman pentru o rută maritimă temporară prin Strâmtoarea Ormuz.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmail Baghaei, a insistat că strâmtoarea, calea navigabilă crucială pentru aproximativ o cincime din totalul petrolului și gazelor naturale comercializate înainte de începerea războiului, va „rămâne închisă până la încetarea încălcărilor din partea SUA”.

O navă lovită de un „proiectil necunoscut”

Între timp, o navă de marfă aflată în Strâmtoarea Ormuz, în largul coastelor Omanului, a fost lovită de un „proiectil necunoscut”, a declarat marți o agenție maritimă britanică, fără a oferi detalii cu privire la pagube sau victime.

Autoritățile au demarat o anchetă privind nava, al cărei nume nu a fost dezvăluit, a precizat Organizația pentru Operațiuni Comerciale Maritime din Regatul Unit (UKMTO), adăugând că incidentul a avut loc la 37 de kilometri nord-est de Al Khasab, în Oman.