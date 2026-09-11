Leelo 2.0: ERP modular, accesibil pentru IMM-uri, cu CRM, producție, logistică și AI

Leelo a lansat versiunea 2.0 a platformei sale de business, o actualizare majoră construită pentru firmele care vor să renunțe la aplicațiile separate, fișierele Excel și procesele greu de urmărit.

Leelo este deja folosit de antreprenori din România pentru facturare, e-Factura, CRM, gestionarea ofertelor, clienților și activităților de zi cu zi. Versiunea 2.0 pornește de la această experiență reală: din feedbackul adunat de la companii care au crescut și au avut nevoie să conecteze mai bine vânzările, operațiunile, stocurile și managementul.

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Articol susținut de Leelo