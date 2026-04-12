Legătura dintre căsătorie și cancer. Ce arată un studiu amplu despre persoanele necăsătorite

Căsătoria, care există de mii de ani, poate avea beneficii surprinzătoare pentru sănătate. Cercetătorii unui mare studiu făcut în SUA arată că persoanele căsătorite au o probabilitate mai mică de a dezvolta cancer decât cele care nu s-au căsătorit niciodată, transmite CNN.

„Este aproape ca și cum ne-am împărți în două societăți diferite”, a spus Dr. Andrew J. Cherlin, profesor emerit la Universitatea Johns Hopkins, care studiază sociologia familiilor, subliniind avantajele pe care le poate oferi căsătoria.

Studiul, publicat pe 8 aprilie în revista Cancer Research Communications, a examinat diagnosticele de cancer a peste 4 milioane de adulți din 12 state americane.

Astfel, cercetătorii au constatat că, în rândul bărbaților necăsătoriți, ratele de cancer sunt cu 68% mai mari decât în ​​rândul celor căsătoriți, un grup care îi include și pe cei divorțați sau văduvi.

Incidența este chiar mai mare – 83% – în cazul femeilor care nu s-au căsătorit niciodată.

„În cazul cancerului, purtarea unui inel poate oferi o protecție sporită femeilor”, a declarat Dr. Brad Wilcox, profesor la Universitatea din Virginia, specializat în studiul căsătoriei.

Diferențe semnificative

Cercetările privind căsătoria indică, în general, că bărbații au mai mult de câștigat decât femeile în relațiile heterosexuale. Acest studiu sugerează însă contrariul.

Autorii studiului afirmă că această constatare are probabil mai multe cauze. În cazul anumitor tipuri de cancer, precum cel endometrial și cel ovarian, tendința ar putea fi legată de mecanismele reproductive. Femeile care nu au născut niciodată prezintă un risc mai ridicat de a dezvolta aceste tipuri de cancer.

În cazul persoanelor în vârstă din noul studiu, corelația s-a accentuat, sugerând că efectul căsătoriei se „acumulează” în timp, a declarat dr. Paulo S. Pinheiro, autorul principal al studiului și epidemiolog la University of Miami Health System.

Studiul a evidenţiat şi variaţii în funcţie de rasă şi etnie.

Bărbaţii de culoare care nu s-au căsătorit niciodată au avut cele mai mari rate generale de cancer. În acelaşi timp, bărbaţii de culoare căsătoriţi au avut rate mai mici decât bărbaţii albi căsătoriţi.

De ce vine căsătoria cu beneficii?

Deși conceptul de căsătorie este într-o continuă schimbare, o întrebare fundamentală a rămas neschimbată: căsătoria îi face pe oameni mai sănătoși sau cei care se căsătoresc sunt, de fapt, oamenii mai sănătoși?

Autorii studiului susțin că persoanele care au fost căsătorite sunt mai puțin predispuse să adopte comportamente riscante, indicând date care arată că mariajul era strâns legată de rate mai scăzute de cancer pulmonar și de col uterin.

Aceste tipuri de cancer sunt asociate cu comportamente riscante precum fumatul și consumul de alcool.

„Printre potențialele efecte protectoare se numără comportamente mai sănătoase, cum ar fi consumul redus de tutun și alcool, modele sexuale și reproductive mai favorabile, o rezistență mai mare la stres și un acces îmbunătățit la îngrijire preventivă, inclusiv screening-ul pentru cancer”, spun cercetătorii, în studiu.