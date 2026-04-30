Lege promulgată: Exercitarea fără drept a atribuţiilor clericale sau monahale – pedepsită penal

Exercitarea fără drept a atribuţiilor de preot, rabin, imam sau a altor funcţii – clericale ori monahale – asimilate cu acestea la solicitarea cultelor de către Secretariatul de Stat pentru Culte, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, arată actul normativ promulgat joi de preşedintele Nicuşor Dan.

Este vorba de Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, informează Agerpres.

Potrivit legii recent promulgate, cultele au dreptul exclusiv asupra modalităţilor religioase de cinstire a persoanelor canonizate, beatificate, sanctificate, trecute în rândul drepţilor sau recunoscute ca simboluri identitare proprii.

Preşedintele Nicuşor Dan a sesizat Curtea Constituţională în iulie anul trecut privind Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, dar această sesizare a fost respinsă.