Legea care limitează cumulul pensiilor speciale cu salariul la stat, adoptată de Guvern

Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei speciale cu salariul în sectorul bugetar a fost adoptat joi, în ședința extraordinară de Guvern, potrivit unui anunț făcut de Executiv. Este vorba despre foști militari, polițiști, jandarmi, foști angajați la Parlament sau la Curtea de Conturi. Măsura nu se aplică și magistraților.

Măsura se aplică doar beneficiarilor de pensii speciale, ale căror pensii nu sunt calculate exclusiv pe principiul contributivității.

Astfel, potrivit proiectului de lege, bugetarii cu pensii speciale trebuie să renunțe la 85% din pensie dacă mai vor salariu la stat. Proiectul de lege va fi trimis spre aprobare în procedură de urgență în Parlament.

Premierul Ilie Bolojan declara, la finalul lunii martie, că efectul acestei legi ar trebui să fie ca „ori cei care cumulează pensia şi salariul să renunţe la 85% din pensie, dacă vor să lucreze în continuare, sau să renunţe la locul de muncă de la stat”.

Ce prevede proiectul

Proiectul de lege a fost analizat miercuri în ședința de guvern. El se referă la cumul în cadrul articolului VII, ale cărui prime două alineate au următoarea formulare:

„(1) Personalul plătit din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția funcționarilor publici, precum și personalul regiilor autonome înfiinţate de stat, ai societăţilor/companiilor naţionale, al societăţilor la care statul este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară, al regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale, al societăţilor la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, precum și al autorităților de reglementare, care beneficiază de pensie aflată în plată stabilită în baza deciziei de pensie din sistemul public de pensii, în conformitate cu principiul contributivității, deciziei privind acordarea unei pensii de serviciu sau a unei decizii privind acordarea unei pensii în sistemul pensiilor militare de stat, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului sau al autorității competente în ceea ce privește raporturile de muncă/de serviciu, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) beneficiare de o pensie de serviciu, respectiv pensie de serviciu în sistemul pensiilor militare de stat, pot fi menținute în activitate, în baza unei cereri, cu condiția exprimării opțiunii de a rămâne în activitate și acordul privind reducerea cuantumului pensiei cu 85%.”

Dispozițiile nu se aplică aleșilor locali și persoanelor cu mandat prevăzut expres de Constituție, pe durata acestuia, precum nici cadrelor didactice care asigură formarea inițială și continuă a magistraților sau predarea în învățământul militar si juridic superior.

În cazul magistraților există deja prevederi care reduc cuantumul pensiei pentru judecătorii și procurorii care încasează și salariu.