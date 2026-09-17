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Legea conturilor de economii și investiții: ce riscuri ascunse rămân pentru consumatorii de servicii financiare

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„Când legea va intra în vigoare, capcana majoră se va ascunde în condițiile generale de afaceri ale administratorilor privați, adică în textul scris cu litere mici din contract”, spune, într-un text de opinie în HotNews, Monica Calu, economistă, juristă și membră în ONG-ul Internațional Finance Watch. 

  • Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri, Legea Conturilor de Economii și Investiții (CEI), cu o majoritate de 262 de voturi. 
  • Noua legislație introduce în România un mecanism de economisire și stimulare a investițiilor la bursă care permite cetățenilor acumularea de capital propriu pe termen lung.
  • Monica Calu, juristă specializată în drepturile consumatorului analizează în HotNews minusurile și plusurile acestui proiect legislativ. 