Legea lui Macron care interzice rețelele de socializare pentru minorii sub 15 ani, blocată de curtea constituțională franceză. „O restricţie disproporţionată”

Consiliul Constituțional al Franței a respins vineri o lege adoptată în luna iulie și care interzice utilizarea rețelelor de socializare de către minorii cu vârste sub 15 ani, o premieră în Europa și una dintre inițiativele cheie ale președintelui Emmanuel Macron la final de mandat, relatează agenția France Presse.

Judecătorii constituționali francezi au estimat că o asemenea interdicție „constituie o restricție care nu este adecvată, necesară și nici proporțională” în raport cu libertatea de exprimare și comunicare a minorilor, scrie Agerpres.

Deși recunoaște „exigența constituțională de a proteja interesul superior al copilului”, Consiliul Constituțional consideră că această interdicție prea largă „este susceptibilă să se aplice serviciilor de comunicații online ale căror riscuri pentru sănătatea și siguranța minorilor (…) nu au fost stabilite”.

Legea, care urma să intre în vigoare rapid, de la 1 septembrie pentru conturile noi și de la 1 ianuarie pentru conturile existente, urmărea să țină la distanță utilizatorii cu vârste sub 15 ani de rețelele sociale (TikTok, Snapchat, X, Instagram etc.), precum și de funcționalitățile sociale (canale de partajare, comentarii etc.) ale website-urilor foarte populare cum ar fi YouTube, de aplicațiile de mesagerie (WhatsApp, Messenger etc.) și de unele jocuri video online.

Deși legea prevedea excepții, în special pentru enciclopediile online și conținuturile educaționale sau științifice, acestea sunt prea „limitate”, a mai estimat Consiliul Constituțional.

Actul normativ nu prevede nicio sancțiune pentru copii sau părinți. În schimb, li s-ar impune platformelor de social media să implementeze un sistem de verificare a vârstei sau chiar mai multe simultan, pentru a le oferi utilizatorilor o opțiune.

Franța a decis adoptarea unei astfel de legi după înmulțirea avertismentelor despre efectele nocive pe care le au asupra copiilor și adolescenților rețelele de socializare, ce le captează excesiv atenția și îi pot expune unor conținuturi problematice. După Franța, și alte țări europene iau în considerare adoptarea unei legislații de acest fel.

Cum a reacționat Macron

Consiliul Constituțional francez nu s-a pronunțat însă și asupra interzicerii telefoanelor mobile în licee, prevedere inclusă în aceeași lege, întrucât a fost sesizat doar în legătură cu articolul referitor la interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru minorii cu vârste sub 15 ani. Sesizarea a fost înaintată de parlamentari socialiști și ai stângii radicale.

Într-o primă reacție a președinției franceze după verdictul Consiliul Constituțional, Palatul Elysee afirmă într-o declarație că președintele Emmanuel Macron i-a cerut premierului Sebastien Lecornu să revizuiască actul normativ pentru a lua în considerare preocupările exprimate de judecătorii constituționali.

În aceeași declarație se menționează că Macron este hotărât ca acest act normativ să intre în vigoare înainte de primăvara anului 2027, când în Franța vor avea loc alegeri prezidențiale, la care el nu mai poate candida, întrucât își va fi încheiat cele două mandate permise de Constituție.