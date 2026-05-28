Legea salarizării. „Nimeni nu este bucuros pe nicio parte”, spune ministrul Pîslaru după întâlnirea cu sindicatele din educație

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a declarat, joi, după discuţiile cu sindicatele din Educaţie privind Legea salarizării, că proiectul mai poate suferi modificări. Pîslaru spune că el a preluat proiectul când a venit la Ministerul Muncii cu tot cu deficiențele semnalate de sindicate, astfel că a ajuns pe post de „țap ispășitor”, informează News.ro.

„Educaţia este unul din sectoarele cruciale, pentru care avem şi cea mai mare alocare, 1,750 miliarde din cei 8 miliarde alocaţi în plafonul pe care ştiţi că îl avem ca limită. Discuţiile sunt în direcţia corectă, cred. Aşa cum vă spuneam, nu este un proiect de lege care să fie perfect. Am constatat mai multe lacune pe care sper că împreună cu sindicatele şi cu Ministerul Educaţiei să le putem corecta”, a declarat ministrul interimar al Muncii, după discuţia cu liderii de sindicate din învăţământ.

„Nimic nu este agreat până când totul este agreat”

Pîslaru a menţionat că sunt lucruri care ţin de elemente specifice şi lucruri care ţin de grilă, reaşezarea grilei, de echivalenţa între gradaţia de merit şi prima de performanţă.

„Sper că am lămurit lucrurile sau că mergem în direcţia cea bună, de lucrurile care ţin de sporurile rămase, cum se aplică şi în ce fel putem să le luăm în calcul. Vă spuneam că cred că a fost o direcţie bună, pentru că, evident, nimic nu este agreat până când totul este agreat. Aşa este un principiu corect de negociere. Nimeni nu este bucuros pe nicio parte, dar asta cred că este, de fapt, o indicaţie bună că suntem într-o negociere onestă şi care poate duce la un rezultat. Îmi păstrez speranţa că abordarea aceasta constructivă de astăzi va continua”, a explicat ministrul.

El şi-a exprimat convingerea că vor reuşi să găsească un echilibru şi să îmbunătăţească semnificativ proiectul de lege.

„Vom fi cu un pas mai aproape pentru o lege general mai bună, având în vedere importanţa acestei familii ocupaţionale şi vreau să le mulţumesc Ministerului Educaţiei şi partenerilor sociali pentru colaborare”, a spus Dragoş Pîslaru.

Întrebat de ce nu a avut aceste discuţii înainte ca legea să fie publicată, Pîslaru a răspuns: „Este foarte simplu. Eu legea am preluat-o ca atare. Deci am avut trei săptămâni la dispoziţie, cu o lege pregătită în trecut şi trebuie să-i întrebaţi pe cei care au pregătit-o de ce are lacunele respective. Este un lucru foarte simplu”.

Ministrul a subliniat că în acest moment nu îl interesează atât de mult trecutul.

„Sunt, într-adevăr, pe post de ţap ispăşitor, pentru toate lucrurile care nu au fost făcute, fie la timp, fie au fost făcute fără să existe nişte consultări robuste cu toate familiile ocupaţionale, asta fac eu acum. Ofer o şansă acestei legi, acestei reforme, ca să poată să devină o reformă bună şi în care să putem atinge cât mai multe dintre lucrurile care sunt importante pentru sectorul public, fără să afectăm restul societăţii, adică să ne încadrăm în bugetul pe care îl avem”, a adăugat Dragoş Pîslaru despre legea salarizării.

Ministrul interimar al Muncii a anunţat că vineri va avea discuţii cu reprezentanţii din apărare şi ordine publică şi cu instituţiile care sunt autofinanţate”.