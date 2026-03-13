Legea „unităţii etnice” adoptată de China îngrijorează ONU. „Pune în pericol drepturile minorităţilor”

Un copil pozează în fața unui afișaj luminos cu steagul național chinezesc pe care scrie „Iubesc China” în timpul unui spectacol de lampioane din Garden Expo Park din Beijing, în septembrie 2024. Credit foto: Andy Wong / AP / Profimedia

Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, şi-a exprimat vineri „îngrijorarea” cu privire la adoptarea, joi, în China a unei legi a „unităţii etnice”, care, în opinia sa, ar putea „limita libertatea religioasă şi culturală” din ţara asiatică, informează agențiile de știri France Presse și Agerpres.

Noua lege, adoptată de Adunarea Naţională Populară Chineză, formalizează politici ce vizează promovarea mandarinei ca „limbă naţională comună” în educaţie, afaceri oficiale şi spaţii publice.

Coeziunea socială este scopul declarat al acestei noi legi, care va pedepsi participarea la „activităţi teroriste, activităţi separatiste etnice sau activităţi de extremism religios”.

O lege considerată de apărătorii drepturilor omului ca având efecte negative pentru limbile şi culturile minoritare din China.

„Această lege riscă să ancoreze în legislaţie politici de asimilare, să restricţioneze predarea limbilor minoritare şi să limiteze libertatea religioasă şi culturală”, a reacţionat Volker Turk pe X.

„Dispoziţiile sale ar putea restrânge excesiv libertăţile de exprimare, de credinţă şi de întrunire şi ar putea penaliza, într-un sens mai larg, exercitarea paşnică a drepturilor minorităţilor”, a atras el atenţia.

Legea îi va afecta cel mai probabil pe vorbitorii uiguri, mongoli şi tibetani

China, unde etnia larg majoritară este cea Han, recunoaşte 55 de minorităţi care vorbesc câteva sute de limbi şi dialecte, însă guvernul chinez este acuzat de decenii că desfăşoară politici pentru a asimila în mod forţat aceste minorităţi.

În unele regiuni, precum Tibetul sau Mongolia Interioară, unde trăiesc grupuri etnice minoritare semnificative, politicile guvernamentale au ordonat deja ca mandarina să fie utilizată ca limbă de predare.

„Dreptul internaţional al drepturilor omului cere statelor să protejeze identitatea minorităţilor etnice, lingvistice şi religioase”, a reamintit Volker Turk în mesajul său.

Nicio limbă minoritară nu este menţionată în mod specific în noua lege, care, estimează France Presse, îi va afecta cel mai probabil pe vorbitorii uiguri, mongoli şi tibetani.