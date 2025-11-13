Legendarul investitor Michael Burry, imortalizat de filmul „The Big Short”, și-a radiat fondul de investiții și a publicat un mesaj criptic

Michael Burry, provocatorul manager de fonduri ale cărui pariuri împotriva pieței imobiliare americane înainte de spargerea „bulei” care a declanșat în 2008 criza financiară globală, și-a radiat compania din evidențele autorităților de reglementare, potrivit unui document depus la SEC, relatează Reuters și MarketWatch.

Un dosar depus la Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare (SEC) din SUA arată că statutul de înregistrare al companiei Scion Asset Management – care administra în luna martie active în valoare de 154 de milioane de dolari – a fost radiat luni. Înregistrarea este obligatorie pentru fondurile care gestionează peste 100 de milioane de dolari.

În contextul legislației și reglementărilor din SUA, radierea nu înseamnă neapărat că Burry și-a închis compania, ci ar putea fi un indiciu că Scion Asset Management a ajuns să gestioneze fonduri sub valoarea pentru care e obligatorie înregistrarea la SEC.

Un mesaj care s-a viralizat pe rețelele de socializare, a cărui autenticitate nu a putut fi verificată imediat, includea o captură de ecran a unei scrisori în care Burry ar fi spus că înapoiază investitorilor capitalul lor. „Estimarea mea asupra valorii titlurilor nu este acum și nu a fost de ceva timp în acord cu piețele”, notează scrisoarea.

Aceasta ar fi în concordanță cu plângerile sale recente privind evaluarea acțiunilor companiilor asociate cu inteligența artificială (AI), precum și cu mesajul său neinspirat din 31 ianuarie 2023. El a scris atunci pe contul său de Twitter un singur cuvânt: „sell” (vindeți). De atunci, randamentul total al S&P 500, indicele de referință al bursei americane, a crescut cu 75%.

Burry a negat că a pariat aproape un miliard de dolari împotriva unei companii

Burry a spus că pariul pe care Scion l-a pus pe scăderea prețului acțiunilor Palantir a fost de doar 9,2 milioane de dolari, nu de 912 milioane, cum a scris presa financiară din SUA, preluată și de alte publicații.

Burry nu a comentat acum închiderea fondului, însă a menționat pe contul său de social media, tot mai activ în ultima vreme, că pe 25 noiembrie va fi „implicat în lucruri mult mai bune”. Într-un alt mesaj, Burry a publicat o captură de ecran cu o secvență din filmul The Big Short despre evenimentele care au precedat prăbușirea pieții imobiliare din SUA și mâna de investitori care au prevăzut-o.

Captura îl arată pe actorul Christian Bale, care l-a jucat pe Burry, întins pe podea. „Eu atunci, eu acum. Ei bine. Lucrurile s-au rezolvat. Se vor rezolva”.

FOTO: Captură de ecran de pe contul lui Burry, care folosește porecla „Casandra” pe platforma „X”

Referința pare să fie la unele dintre evenimentele prezentate în film, care a arătat cum investitorii și-au pierdut încrederea în Burry după ce el a pus pariuri masive împotriva pieței imobiliare din SUA, unii dintre ei cerându-i chiar banii lor înapoi.

Burry și-a închis primul fond de investiții de risc, numit Scion Capital, în 2008, înainte de a deschide Scion Asset Management în 2013.