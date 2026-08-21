LEPAS pe șoselele din România: primele automobile ale brandului au ajuns la Sibiu/ Brandul premium al grupului Chery își extinde prezența în Europa și intră pe piața din România

LEPAS marchează un moment important în dezvoltarea sa europeană prin sosirea primelor automobile în România. Primul camion încărcat cu modele LEPAS a ajuns la Sibiu, oraș din care începe oficial povestea brandului pe piața românească.

LEPAS este brandul premium al grupului Chery, unul dintre cei mai mari producători auto din China și unul dintre liderii mondiali în exportul de automobile. În această perioadă, brandul își extinde prezența pe mai multe piețe europene, iar România face parte din această etapă de dezvoltare.

Primul model disponibil pe piața românească este LEPAS L8, un SUV premium care pune accent pe design rafinat, tehnologie inteligentă și confort. Cu o prezență distinctivă și o atenție deosebită acordată detaliilor, LEPAS L8 se adresează celor care își doresc un automobil care reflectă stilul lor de viață și apreciază experiențele premium.

„LEPAS este un brand construit pentru oamenii care își doresc mai mult decât un automobil – își doresc o experiență. Ne bucurăm să facem parte din etapa de extindere a LEPAS în Europa și să aducem acest brand în România. Credem că designul, tehnologia și atenția pentru detalii vor avea un ecou puternic în rândul clienților români care caută un automobil premium și o experiență diferită”, declară Rodica Baciu, Director General LEPAS România.

sursa foto: LEPAS

Intrarea LEPAS pe piața din România este susținută și de o infrastructură dedicată serviciilor post-vânzare. Importatorul exclusiv al brandului este MATEROM, companie românească cu peste 33 de ani de experiență în distribuția de piese auto și dezvoltarea unei rețele logistice la nivel național.

Această infrastructură permite ca, încă de la începutul activității LEPAS în România, clienții să beneficieze de acces la piese de schimb, asistență tehnică și servicii post-vânzare.

Primele modele LEPAS vor putea fi descoperite în perioada următoare în cadrul unor evenimente de prezentare și sesiuni de test drive organizate în România.

Descoperă LEPAS L8 și înscrie-te pentru un test drive pe www.lepas.ro.

Despre LEPAS

LEPAS este brandul premium al grupului Chery, creat pentru clienții care apreciază designul sofisticat, tehnologia și experiențele premium. În cadrul strategiei sale de dezvoltare internațională, LEPAS își extinde în prezent prezența pe piețele europene, iar România face parte din această etapă de dezvoltare.

Drive Your Elegance.

Articol susținut de LEPAS România