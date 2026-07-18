Letonia discută cu un investitor strategic soarta companiei airBaltic

Guvernul leton negociază cu un investitor strategic pentru compania aeriană controlată de stat airBaltic, care se confruntă cu dificultăţi financiare, a declarat într-un interviu acordat Reuters premierul Andris Kulbergs.

Operatorul aerian leton airBaltic, în care grupul german Lufthansa deţine o participaţie minoritară, caută finanţare pe termen scurt pentru a evita intrarea în incapacitate de plată, notează Agerpres citând agenția Reuters.

Iar declaraţiile premierului Andris Kulbergs vin înaintea întâlnirii din 3 august în care airBaltic va solicita finanţare pe termen scurt de la deţinătorii de bonduri. Suma necesară nu a fost dată publicităţii.

„Vorbim cu un partener serios, da, pot dezvălui asta. Sperăm ca în această vară să ajungem la un acord… Trebuie să trecem prin paşii necesari în vederea pregătirii companiei pentru un investitor strategic. Dacă asta se va întâmpla, atunci airBaltic va zbura”, a spus Kulbergs pentru Reuters, fără a da numele companiei.

Principala condiţie pusă de Letonia oricărui investitor este menţinerea hub-ului airBaltic la aeroportul din Riga, unde este cea mai mare companie aeriană, a afirmat Kulbergs, fără a preciza ce participaţie ar putea prelua un potenţial investitor.

Situaţia financiară a airBaltic arată modul în care majorarea costurilor de la începutul războiului din Iran a expus problemele structurale al unor companii aeriene, sporind temerile investitorilor privind capacitatea lor de a-şi achita datoriile.

Compania, care operează o flotă de 55 avioane Airbus A220-300 a amânat în mod repetat planurile pentru listare deoarece întârzierea livrărilor de motoare ţine la sol multe din aeronavele sale.