Lia Olguța Vasilescu îl ironizează pe Siegfried Mureșan: „Singurii bani pe care i-a absorbit au fost salariile de europarlamentar”

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (PSD), a declarat, sâmbătă, că liderul PNL Ilie Bolojan propune un premier „care habar n-are cum se trăiește în România”, iar românii „o să-și scrântească limba” să poată să pronunțe numele acestuia – Siegfried Mureșan, notează Agerpres.

„Ilie Bolojan vrea să ne propună acum un prim-ministru care în ultimii 20 de ani nu a stat în România. Habar n-are cum se trăiește în România. Și despre care aflăm, tot de la domnul Bolojan, că este specialist în absorbția de fonduri europene. M-am uitat pe CV-ul lui și cred că singurii bani pe care i-a absorbit domnul Mureșan au fost cei din salariul de europarlamentar. Pentru că n-a lucrat niciodată la vreun proiect pentru România. Dar nu Siegfried este important – să vedeți iarăși românii cum o să-și scrântească limba ca să poată să se refere la conducătorii patriei noastre cu nume neaoșe. Vă spuneam că domnul Siegfried nu este important, pentru că, dacă ar fi fost important, probabil că nici doamna Udrea nu l-ar fi pus în rândul patru în fotografia care a fost plătită de ‘Pinalti’. Cel care blochează România și cel care se încăpățânează să rămână acolo, deși au trecut aproape două luni de când a avut loc o moțiune de cenzură, este Ilie Bolojan. Iar orice zi în care el rămâne în continuare acolo este o zi pierdută pentru România”, a spus Vasilescu, la Conferința Națională a Organizației Femeilor Social Democrate, care se desfășoară la Palatul Parlamentului.

PSD este pregătit să își asume guvernarea

„Am tot auzit zilele trecute că Sorin Grindeanu nu ar vrea să-și asume guvernarea pentru că nu știe să guverneze, pentru că nu poate. Haideți să vedem dacă știe și dacă poate și să ne uităm un pic pe statisticile din vremea când era prim-ministru și conducea Guvernul din anul 2017. A fost cea mai mare creștere economică din 2008 până în momentul 2017, de 8,2%. A fost cea mai mare medie lunară de creștere a efectivelor salariaților de la aderarea la Uniunea Europeană până la acel moment. Deficitul pe cash era de 2,9%. A fost cea mai mare scădere a datoriei publice de la intrarea noastră în Uniunea Europeană până la acel moment, de la 37,8% a scăzut la 35,3%. A fost a doua cea mai mare creștere a consumului din ultimii 10 ani. Puterea de cumpărare a pensiei era cu 8,8% mai mare decât în anul precedent, iar la salariul mediu pe economie puterea de cumpărare era cu 12,8% mai mare. În 2017, 749.000 de români au ieșit din risc de sărăcie și 712.000 de români au ieșit din deprivare materială. Așa a guvernat PSD de câte ori a guvernat singur, cu creștere economică și cu grijă față de oameni”, a menționat ea.

Lia Olguța Vasilescu a afirmat că statisticile arată că de când a preluat guvernarea Ilie Bolojan România a avut trei trimestre consecutive de stagnare și cădere economică.

„Tot auzim că situația era atât de grea anul trecut, ne spune domnul Ilie Bolojan, încât nimeni nu se înghesuia să devină prim-ministru. Păi n-avea nimeni loc de dumnealui, de salvatore della patria. Numai el știa cum să scoată economia din criză și cum să facă reforme. Haideți să ne uităm pe statistici și ce s-a întâmplat într-un an de zile de când a preluat Ilie Bolojan funcția de prim-ministru de la Guvernul Ciolacu. Inflație dublă, trei trimestre consecutive de stagnare și cădere economică, așa cum nu a mai fost în ultimii 25 de ani. S-au pierdut 56.000 de locuri de muncă. Investițiile publice au scăzut cu 50%, cel puțin cele care erau finanțate din bugetul național. Consumul s-a prăbușit. Nouă luni consecutive de scădere a consumului. HoReCa în faliment. Cea mai mare scădere a puterii de cumpărare a pensiilor din ultimii 25 de ani. Și datele ar putea continua. Și ar fi putut să fie mult mai rău dacă nu am fi spus stop acestei guvernări”, a transmis aceasta.