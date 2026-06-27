Lia Olguța Vasilescu spune de la cine așteaptă PSD voturi pentru Guvernul Grindeanu. Partidul e în tabăra lui Bolojan. Ce arată calculele

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat, sâmbătă, că PSD se bazează, pentru a trece prin Parlament un eventual Guvern condus de Sorin Grindeanu, pe voturile obținute de Adrian Veștea, iar dacă s-ar alătura și aleșii UDMR nu ar fi nicio problemă pentru învestirea unui Executiv monocolor al social-democraților.

„Cred că s-a dovedit la ultimul Guvern Veștea, care, mă rog, nu a trecut de Parlamentul României, dar a obținut un număr de voturi – cred că acele voturi pot să fie un punct de pornire pentru un Guvern Grindeanu. Dacă UDMR ar veni alături, nu ar fi nicio problemă să trecem Guvernul prin Parlament. Dacă UDMR nu vine alături și este pe partea dreaptă, noi am anunțat că noi nu putem să votăm un Guvern din care nu facem parte”, a spus Vasilescu, la Palatul Parlamentului, întrebată pe ce voturi se bazează PSD pentru a trece de Parlament un Guvern monocolor condus de Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres.

Ea a adăugat că știe că UDMR „e un partid serios”, care atunci când spune ceva se ține de cuvânt.

„Din câte am înțeles, domnul Hunor a declarat că prima variantă pentru ei ar fi refacerea coaliției cu toate partidele, exact cum a fost, dar că ar vota și un Guvern care să fie monocolor PSD. Dacă am avea voturile de la UDMR, vă spun că un Guvern Grindeanu ar trece fără probleme. (…) Cred că, până la urmă, orice om sănătos la cap își dorește un Guvern cu puteri depline. Ca să aibă un Guvern cu puteri depline, trebuie să se deblocheze această situație pe care o blochează un singur om pentru că nu vrea să plece de acolo. Asta cred că e clar pentru toată lumea în acest moment. Planul nostru este acela că noi ne-am oferit – fie intrăm într-un Guvern de coaliție, dar fără Ilie Bolojan prim-ministru, fie ne asumăm noi guvernarea, cum ne-au tot spus de două luni încoace toți: asumați-vă, asumați-vă singuri. Ne asumăm”, a precizat Vasilescu.

Vasilescu a fost întrebată, de asemenea, dacă PSD mai are ușa deschisă pentru eventuale voturi din zona suveranistă și în special din zona AUR.

„Vedeți dumneavoastră, votul e secret în Parlament. În mod normal, n-ar trebui să știm cum votează parlamentarii. În mod normal, n-ar trebui să știm cine susține un Guvern sau nu, de la un partid politic, câți sunt pro și câți sunt contra”, a conchis social-democrata.

Guvernul Veștea a primit luni seară doar 189 de voturi, mult sub cele 233 necesare pentru a fi învestit.



În scenariul ipotetic al Olguței Vasilescu, dacă aleșii UDMR s-ar hotărî să susțină PSD, un eventual Guvern Grindeanu ar aduna în total doar 220 de voturi, tot sub pragul necesar pentru învestirea Executivului.

Situația în Parlament: