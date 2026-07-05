Lia Savonea, mesaj de Ziua Justiției: „Niciun magistrat nu trebuie să judece sub presiunea fricii”

Preşedinta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, spune duminică, într-un mesaj de Ziua Justiţiei, că astăzi, mai mult ca oricând, „trebuie apărată independenţa reală a judecătorului”.

„Justiţia nu îşi măsoară succesul doar prin volumul de activitate, ci mai ales prin capacitatea de a oferi fiecărui cetăţean o soluţie legală, echitabilă şi motivată. Adevărata măsură a unei justiţii democratice este capacitatea sa de a rămâne independentă, imparţială şi fidelă legii chiar şi în cele mai dificile momente. O justiţie puternică nu este aceea care inspiră teamă, ci aceea care inspiră încredere”, a afirmat Lia Savonea, într-un comunicat.

Șefa ICCJ a mai spus că experiențele ultimelor decenii „ne-au arătat că statul de drept poate fi vulnerabilizat nu doar de corupție, ci și de tentația de a combate corupția prin mijloace care slăbesc garanțiile fundamentale ale procesului echitabil”.

„Nicio cauză, oricât de legitimă, nu poate justifica diminuarea independenței judecătorului, afectarea dreptului la apărare, relativizarea prezumției de nevinovăție sau transformarea eficienței instituționale într-o valoare superioară drepturilor și libertăților fundamentale”, a spus Savonea.

„Justiția trebuie să-l protejeze și pe nevinovat”

Savonea a mai spus că „justiţia trebuie să rămână preocupată şi de protejarea celui nevinovat”.

„Avem datoria de a recunoaște că în spatele fiecărei erori judiciare există oameni, familii, cariere și destine. De aceea, justiția trebuie să rămână întotdeauna preocupată nu doar de tragerea la răspundere a celui vinovat, ci și de protejarea celui nevinovat, de apărarea drepturilor fiecărei persoane și de restabilirea echilibrului pe care conflictul l-a rupt. Forța unei societăți democratice nu se măsoară prin severitatea represiunii, ci prin capacitatea sa de a garanta că niciun cetățean nu va fi lipsit de libertate, de demnitate sau de drepturile sale în afara legii și a unui proces echitabil”, a mai spus Savonea.

Șefa Înalte Curți a adăugat că niciun judecător nu trebuie să judece sub presiunea fricii.

„Astăzi, mai mult ca oricând, avem obligația de a apăra independența reală a judecătorului. Niciun magistrat nu trebuie să judece sub presiunea fricii, a intereselor de moment, a campaniilor publice sau a unor raporturi de putere dezvoltate în afara sălii de judecată. Libertatea interioară a judecătorului reprezintă una dintre cele mai importante garanții ale libertății cetățeanului, deoarece independența judecătorului nu este un privilegiu al acestuia, ci un drept al fiecărei persoane care ajunge în fața instanței”, a precizat Savonea.

Spre finalul mesajului, Savonea a menționat că o justiție „cu adevărat independentă” nu este aceea în care judecătorul este lăsat singur în fața presiunilor, „ci aceea în care întreaga comunitate juridică înțelege că apărarea independenței sale reprezintă o obligație comună și permanentă”: