Lia Savonea și ministrul Radu Marinescu, invitați la o comisie a Parlamentului European, pentru discuții despre justiție. Participă și o jurnalistă Recorder

Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, ministrul Justiției, Radu Marinescu, și judecătorul Claudiu Drăgușin au fost invitați la o ședință a unei Comisii din Parlamentul European, care se desfășoară chiar acum. La întâlnire se află și jurnalista Recorder Andreea Pocotilă, una dintre realizatoarele documentarului „Justiție capturată”.

Întâlnirea are loc într-o ședință a Grupului de Monitorizare pentru Democrație, Stat de Drept și Drepturi Fundamentale, o subcomisie a Comitetului pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) din Parlamentul European. Grupul monitorizează ce se întâmplă în statele UE privind justiția.

Întâlnirea nu este transmisă online, pentru că se desfășoară „cu ușile închise”.

HotNews a cerut un punct de vedere reprezentanților Parlamentului European referitor la scopul și posibilele urmări ale acestei ședințe, dar până la publicarea articolului nu am primit răspuns.

La întâlnire, care este programată să dureze două ore (de la ora 10:00 la ora 12:00), mai participă din România și: Dana Gârbovan, de la Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) și Andreea Ciucă, de la Asociația Magistraților din România (AMR).

Conform unor surse din Parlamentul European cu care HotNews a discutat, inițial invitația a fost transmisă doar către Recorder și autoritățile din România. După mai multe discuții, președinta acestei subcomisii i-a invitat și pe reprezentanți ai magistraților din România.

Invitațiile pentru astfel de întâlniri, explică aceleași surse, sunt rezultatul unor negocieri politice între grupurile din Parlamentul European.

Recorder a primit invitația în urmă cu „două, trei săptămâni”, a spus pentru HotNews Mihai Voinea, unul dintre șefii Recorder și unul dintre realizatorii documentarului „Justiție capturată”. El a precizat că în momentul primirii invitației publicația nu a știut cine sunt celelalte persoane care urmau să ia parte la discuții.

Radu Marinescu a confirmat că se vor discuta și dezvăluirile din documentarul Recorder

Ministrul Justiției Radu Marinescu a spus, joi dimineața, contactat de HotNews, că va participa la întâlnirea la care a fost invitat în Parlamentul European.

„Este o discuție în contextul monitorizării pe care grupul pentru democrație și stat de drept al comisiei pentru libertăți civile și justiție a PE o face conform planificării pentru 2026 (Polonia, România, Slovacia, Ungaria, Grecia și Bulgaria). Anterior, au fost Franța Spania Cehia etc. Se vor discuta aspecte diverse”, a declarat Radu Marinescu.

Întrebat dacă, din informațiile sale, se va discuta și despre documentarul Recorder „Justiție capturată”, Marinescu a spus: „Da, aspectele care au apărut anul trecut”.

Rareș Bogdan: Mi-aș fi dorit să particip la discuție, dar nu am fost lăsat

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, care este membru al Comisiei LIBE dar nu și al grupului care a organizat astăzi întâlnirea, spune că grupul politic din care face el parte, PPE, a avut două propuneri de invitați, însă nu au fost acceptate.

„Noi am propus Vera Jurova și Vlad Nistor. Nu s-a acceptat. La Jurova s-a spus că nu mai are un mandat instituțional care să îi permită să se pronunțe asupra situației actuale din România. În plus, având în vedere că Comisia Europeană va fi reprezentată la reuniune, participarea sa ar putea genera o ambiguitate instituțională. În ceea ce îl privește pe domnul Vlad Nistor, deși este fost deputat român și fost eurodeputat, nu s-a putut identifica o expertiză specifică și actuală direct legată de problemele statului de drept care vor fi în centrul discuției, în special cele referitoare la sistemul de justiție și la combaterea corupției”, a declarat Rareș Bogdan pentru HotNews.

Anterior, el a explicat acest lucru și pentru G4Media.

„Eu am dorit să particip, însă fiind eurodeputat român au considerat ca nu e potrivit să particip nici măcar ca observator la dezbatere, dezbaterea fiind cu ușile închise, astfel ca nu m-au acceptat, din păcate”, a explicat Rareș Bogdan.

El spune că întâlnirea de astăzi nu este una excepțională, organizată doar pentru România: „Pe 17 decembrie anul trecut s-a discutat despre Polonia în cadrul acestui grup de lucru. Și au mai fost și vor mai fi si alte state. Dar totul e cu ușile închise”.

Pe cine au propus alte grupuri parlamentare

Surse politice din Parlamentul European au spus pentru HotNews că grupul S&D, din care face parte PSD, au propus ca vorbitori la întâlnirea de astăzi pe Andreea Ciucă, președinta Curții de Apel din Târgu Mureș, și Dana Gârbovan, președinta Curții de Apel din Cluj.

Cei de la ECR, la care este afiliat partidul AUR din România, l-au propus pe Florentin Țucă, care este expert juridic. Grupul Verzilor a avut o listă lungă de propuneri de invitați, printre care Ministerul Justiției sau membrii ai Curții Constituționale a României, conform surselor HotNews.