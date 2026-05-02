Prima librărie „fără cărți” a fost inaugurată la New York

Gigantul din domeniul cărților audio, Audible, a deschis vineri la New York un spațiu prezentat ca fiind prima „librărie fără cărți”, dedicată în întregime audiobook-urilor, informează AFP.

Nu se simte mirosul de hârtie și nu există teancuri de romane la modă în acest magazin temporar din Lower East Side, în sudul Manhattanului, amenajat pentru o lună de filiala Amazon.

Este „o idee puțin nebunească”, a recunoscut șeful Audible, Bob Carrigan, referindu-se la „Audible Story House” în cadrul unei prezentări.

„Ne-am întrebat cum să dăm viață cărților audio într-un mediu în care poți descoperi noi opere și întâlni oameni care sunt, la fel ca tine, interesați de marile povești”, a explicat el.

Un tânără participă la inaugurarea Audible Story House, prima librărie fără cărți din istorie, în New York. Sursă foto: Bryan Bedder / Getty images / Profimedia

De fapt, casetele audio sunt așezate pe rafturi, gata să fie introduse într-un cititor pentru a fi ascultate exclusiv cu căști.

Fiecare casetă declanșează un fragment de câteva minute din titlul ales. Pentru a avea acces la întregul audiobook, pasionații de lectură trebuie să folosească aplicația mobilă Audible.

Rafturi cu audiobook-uri în prima librărie „fără cărți” deschisă la New York. Sursă foto: Bryan Bedder / Getty images / Profimedia

Platforma oferă abonamente cu plată, achiziții individuale sau acces gratuit la numeroase titluri pentru deținătorii unui cont Amazon.

Librăria din New York dispune de un bar la etaj și de o sală de ascultare fără căști, dotată cu difuzoare, unde este posibil să te întinzi.

Tineri stau întinși și ascultă cărți audio în prima librărie „fără cărți” deschisă la New York. Sursă foto: Bryan Bedder / Getty images / Profimedia

De asemenea, include un „bar de ascultare” (Listening Bar) sau un „Story Tender”, un joc de cuvinte care îmbină povestea (story) și barmanul (bartender), care „îi va ghida pe vizitatori să găsească cartea audio perfectă în funcție de gusturile și interesele lor”, potrivit Audible.

Locul, care se dorește a fi un spațiu de schimb de idei, va găzdui zeci de evenimente pe parcursul lunii de existență, în special mese rotunde sau întâlniri ale autorilor cu publicul.

Conceptul Audible Story House intenționează să „se bazeze pe nostalgia și sentimentul de comunitate asociate universului cărților, adaptându-l în același timp la vremurile actuale”, a descris filiala Amazon.

Audible se adresează în special publicului tânăr, „saturat de conținut digital” și care dorește „interacțiuni în lumea reală”.

Potrivit Asociației Americane a Editorilor Audio (APA), vânzările de cărți audio au atins 2,22 miliarde de dolari în Statele Unite în 2024, o cifră care aproape s-a dublat în cinci ani (+85%).