Lichidatorul Euroins România trebuie să plătească 13 milioane euro după un proces pierdut definitiv în Bulgaria: Controversatul contract de reasigurare a fost declarat valid / „Mai avem un proces în România”, răspunde lichidatorul

Curtea Supremă a Bulgariei a respins în această lună toate cererile formulate de CITR, lichidatorul Euroins România, și a confirmat definitiv validitatea contractului de reasigurare cu EIG Re, încheiat în 9 februarie 2023, cu o lună înainte ca fostul lider RCA să rămână fără licență, a anunțat luni grupul bulgar Eurohold. „Decizia dovedește că, la 17 martie 2023, Euroins România avea suficiente lichidități și adecvare a capitalului, precum și o acoperire completă a rezervelor sale, motiv pentru care licența i-a fost revocată în mod ilegal”, acuză grupul bulgar.

Contractul cu EIG Re, prin care Euroins România a transferat din companie active financiare de peste 1,5 miliarde de lei, în plin control al ASF, a fost una dintre cauzele principale ale falimentului acestei companii, potrivit CITR.

Eurohold acuză că licența Euroins a fost revocată ilegal

Prin decizia din 20 aprilie 2026, Curtea Supremă de Casație (CSC) din Bulgaria a respins toate cererile formulate de lichidatorul societății Euroins România Asigurări Reasigurări (Euroins România/EIRO) – CITR, Sucursala București SPRL, de anulare a deciziei Curții Internaționale de Arbitraj din 2 iulie 2024, care a confirmat legalitatea și validitatea contractului de reasigurare dintre Euroins România și ZD EIG Re AD, încheiat la 9 februarie 2023, precizează grupul bulgar.

„Această hotărâre a Curții Supreme de Casație confirmă faptul că, la data revocării licenței companiei – 17 martie 2023, Euroins România dispunea de suficiente lichidități și adecvarea capitalului, precum și de o acoperire completă a rezervelor sale, în conformitate cu cerințele legislației europene și standardele internaționale.”, susține grupul bulgar.

Curtea Supremă de Casație este cea mai înaltă instanță din Bulgaria, care exercită controlul judiciar suprem asupra aplicării corecte și uniforme a legii de către toate instanțele din țară și soluționează cererile de anulare a hotărârilor arbitrale în temeiul Legii Arbitrajului Comercial Internațional (ICA).

Deciziile CSC în aceste proceduri sunt definitive și nu pot fi supuse recursului.

CITR, obligată să achite aproape 13 milioane de euro

Hotărârea celei mai înalte instanțe din 20 aprilie 2026 confirmă hotărârea Curții Internaționale de Arbitraj din iulie 2024 și stabilește că reasigurătorul EIG Re și Euroins România, cu asistența Euroins Insurance Group AD (EIG), au acționat cu bună-credință pentru a proteja interesele asiguraților din România și în deplină conformitate cu cerințele de reglementare europene, inclusiv Directiva Solvabilitate II, susțin bulgarii.

„Hotărârea Curții Supreme de Casație pune capăt încercărilor lichidatorului Euroins România de a solicita nulitatea contractului de reasigurare și confirmă că acesta din urmă a fost încheiat în conformitate cu toate cerințele legislației bulgare și europene, EIG Re având și dreptul legal de a reține prima de depozit plătită de EIRO în temeiul acestui contract. CITR a fost obligată de Curtea Supremă de Casație să plătească taxe judiciare în valoare de 12,77 milioane euro (66 milioane lei) – în esență, daune directe pentru clienții asigurați și părțile vătămate ale Euroins România”, se arată în comunicatul Eurohold.

Ce s-a întâmplat după ce Euroins a semnat contractul cu EIG Re

Euroins România și EIG Re au semnat un contract de reasigurare cu cotă-parte pe 9 februarie 2023.

În baza acestui acord, reasigurătorul bulgar, parte din același grup EIG, a garantat integral daunele și cheltuielile cu pierderile EIRO, susținând astfel solvabilitatea asigurătorului român, susține grupul bulgar Eurohold.

„Comisia de Supraveghere Financiară din Bulgaria (CSF) – organismul care exercită supravegherea reglementară directă asupra EIG Re, cu sediul la Sofia, și autoritatea de supraveghere competentă în acest caz, care este abilitată să se pronunțe asupra acestei chestiuni – a confirmat solvabilitatea reasigurătorului EIG Re într-o scrisoare explicită adresată Autorității de Supraveghere Financiară din România (ASF) la 14 martie 2023. Cu toate acestea, conducerea de atunci a autorității de reglementare din România, încălcând prevederile Solvabilitate II, a ignorat acest document din partea CSF și a refuzat să recunoască acordul și – trei zile mai târziu, pe 17 martie – a revocat ilegal licența Euroins România, ceea ce a dus la declararea insolvenței companiei române la 9 iunie același an și pentru care acționarii bulgari inițiază acțiuni în justiție și două proceduri de arbitraj la Centrul Internațional pentru Soluționarea Litigiilor în Domeniul Investițiilor (ICSID) din Washington. Ulterior, lichidatorul CITR a contestat, de asemenea, contractul de reasigurare în încercarea de a-l declara nul”, precizează Eurohold.

Acuzația privind o tentativă de „drenare” a activelor din România a fost respinsă

Potrivit grupului bulgar, în cursul procedurii, Curtea Supremă de Casație nu a constatat motive de nulitate sau vicii în decizia tribunalului arbitral de la Sofia privind contractul de reasigurare dintre Euroins România și EIG Re.

În plus, Curtea Supremă de Casație a respins obiecțiile lichidatorului privind neregulile în componența tribunalului arbitral și desfășurarea procedurii, precum și acuzațiile care pun la îndoială independența, competența, integritatea și imparțialitatea arbitrilor.

„În plus, Curtea de Casație a respins categoric susținerile lichidatorului Euroins România privind simularea contractului de reasigurare și o tentativă de „drenare” a activelor prin intermediul acestuia. Evaluarea este că mecanismul de reasigurare a fost cu adevărat operațional și a oferit sprijin financiar Euroins România în conformitate cu directivele europene. În decizia sa din 20 aprilie 2026, Curtea de Casație a confirmat că respectivul contract de reasigurare era pe deplin operațional înainte de încetarea sa prin actul de revocare a licenței Euroins România”, a mai precizat grupul Eurohold.

Reacția CITR: Mai este în derulare un proces deschis în România

La solicitarea HotNews, reprezentanții CITR au precizat ce s-a întâmplat în acest proces.

„CITR a introdus o acțiune care vizează anularea contractului de reasigurare încheiat între Euroins și EIG Re. În paralel, la o instanță de arbitraj din Bulgaria, s-a derulat un proces inițiat de EIG Re, care a solicitat constatarea faptului că a fost respectată legislația din Bulgaria la încheierea contractului.

Instanța de arbitraj din Bulgaria a admis această solicitare, respingând, însă, cererea EIG Re de a se constata și că au fost respectate uzanțele în materie de reasigurare.

Împotriva hotărârii din arbitraj, Euroins a promovat o acțiune în anulare, care a fost judecată de Curtea Supremă din Bulgaria. Acțiunea a fost respinsă. În consecință, în acest moment, cu privire la acest contract de reasigurare mai este în derulare doar procesul introdus la instanța din România.” au declarat pentru HotNews reprezentanții CITR.

Cum vor fi afectați păgubiții Euroins

În privința obligației de a plăti taxa de timbru de aproape 13 milioane de euro, reprezentanții CITR au încercat să minimizeze acest efect negativ susținând că păgubiții RCA sunt protejați de Fondul de garantare a Asiguraților (FGA).

„La momentul introducerii acțiunii în anulare a hotărârii în arbitraj, Curtea a admis demersurile CITR de a proroga stabilirea cuantumului taxei de timbru și plata acesteia până după momentul pronunțării hotărârii.

Având în vedere respingerea acțiunii, Curtea a stabilit și taxa de timbru. Păgubiții, însă, nu sunt afectați de valoarea taxei, având în vedere că mecanismul de protecție oferit de statul român în favoarea lor, adică recuperarea banilor de la FGA, funcționează în continuare.”, au transmis reprezentanții CITR.

Suma de 13 milioane de euro nu are legătură cu plățile pe care le face FGA către păgubiți, acești bani urmând să fie plătiți din contul Euroins România, gestionat acum de CITR. Cu alte cuvinte, din fondurile care ar trebui despăgubiți creditorii care s-au înscris la masa credală.

Păgubiții Euroins au de recuperat aproape 800 milioane de euro

Valoarea despăgubirilor cerute până acum în instanță de creditori – persoane fizice, firme și instituții – se ridică la aproape 4 miliarde de lei (circa 800 de milioane de euro), potrivit datelor transmise HotNews în toamna anului trecut de către CITR.

„Creanțele înregistrate împotriva Euroins nu sunt cuantificate în mod final, întrucât Fondul de garantare a Asiguraților (FGA) încă gestionează cereri de despăgubiri. Conform tabelului actualizat al creanțelor, în prezent acestea sunt în cuantum de 2.657.934.575,26 de lei creanțe pure și simple respectiv 1.338.834.002,58 de lei creanțe potențiale, aflate sub condiție. Instituția chemată să se pronunțe cu privire la constatările lichidatorului judiciar este tribunalul care este învestit și cu procedura de faliment”, a declarat atunci pentru HotNews.ro Alina Popa, director juridic în cadrul CITR.

CITR: Contractul cu EIG RE, printre cauzele falimentului Euroins

CITR a prezentat în data de 5 aprilie 2024 raportul privind cauzele falimentului Euroins și situația sumelor solicitate de păgubiți la acel moment.

„Euroins a intrat în faliment din cauza neîndeplinirii indicatorilor de solvabilitate. Cauzele pentru care a existat acest dezechilibru sunt multiple, dintre care amintim: structura portofoliului de asigurări concentrat pe RCA – 95,52%, în timp ce media pieței era de 54%, volumul primelor subscrise pe RCA a crescut de la 1 miliard lei în 2017 până la 2,65 miliarde de lei în 2022 și decapitalizarea prin gestionarea defectuoasă a fondurilor”, a declarat atunci Alina Popa, coordonatorul echipei CITR care gestionează falimentul Euroins.

CITR a indicat printre cauzele falimentului și încheierea contractului cu EIG Re prin care au fost transferate din companie active financiare constând în titluri de valoare, creanțe de recuperat din reasigurări și disponibilități în conturi, în valoare totală de peste 1.5 miliarde lei, contract ce este înaintat spre analiza judecătorului sindic.

Ce a acuzat ASF: Cum s-au transferat banii către EIG Re

Libertatea a dezvăluit în premieră la finele lunii martie 2023 că înainte de insolvență, Euroins a transferat în două zile active de peste 1,58 miliarde de lei către firma de reasigurare EIG Re din propriul grup din Sofia, sub ochii statului român.

Este vorba despre contractul de reasigurare anunțat de Euroins în 17 februarie 2023 în plin control al ASF asupra solvabilității companiei, contract despre care asigurătorul bulgar susținea că ar rezolva problemele ridicate de autoritatea de supraveghere și prin care ar fi cedat în reasigurare 87% din riscurile pe RCA.

Informațiile privind acest contract în valoare de 1,58 miliarde de lei se regăsesc și în decizia ASF de retragere a autorizației Euroins, publicată în 17 martie 2023 în Monitorul oficial (de la pagina 101).

În aceeași decizie, ASF a impus în sarcina Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA), care a preluat conducerea asigurătorului în faliment, să facă toate demersurile necesare în vederea desființării, cu efect retroactiv, a contractului de reasigurare încheiat cu EIG Re și a recupera activele transferate în temeiul acestui contract.

Îngrijorările ASF legate de reasigurarea la EIG Re: Clauza de încetare imediată a contractului

ASF arată în decizie anumite prevederi din contractul cu EIG Re care i-au ridicat îngrijorări.

Una dintre acestea a fost faptul că legea aplicabilă contractului este legea bulgară, locul de arbitraj este Sofia, iar arbitrul este numit de către International Arbitration Court – Sofia.

Cele mai grave probleme erau legate de clauza de încetare imediată a contractului, unde se arăta că dacă este activată EIG Re rămâne cu activele transferate deja și nu mai are nicio răspundere.

În cele 100 de pagini ale deciziei de sancționare, ASF preciza că a verificat și situația financiară a EIG Re, iar datele primite nu au liniștit.