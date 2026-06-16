Licitație majoră la CNAIR: Câți bani vrea să dea compania de drumuri pentru a încasa rovinieta și alte taxe de drum plătite online cu cardul de șoferi

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vrea să cumpere o soluție de procesare a plăților online cu cardul, care să permită șoferilor achitarea prin diverse portaluri și aplicații a rovinietei, peajului, tichetului de ruta pentru TollRo, notificării de plată (scrisorii de informare) și a tarifului de trecere pod Giurgiu – Ruse, precum și a autorizației speciale de transport (AST), potrivit unei licitații demarate luni în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

În acest sens, CNAIR vrea să încheie un acord cadru pe 4 ani, cu o valoare estimată (fără TVA) de peste 27,9 milioane de lei (peste 5,5 milioane de euro).

Compania de drumuri menționează că prin acest proiect vrea să asigure „un flux de încasări permanente și operative, precum și eliminarea riscurilor la care sunt supuse manipulările de numerar, prin desfășurarea activităților de comerț electronic utilizând sistemele si aplicațiile informatice pe care le deține.”

Ce taxe de drum încasează acum CNAIR

CNAIR încasează în prezent următoarele taxe de drum:

rovinieta (pentru plata tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România) și peajul (pentru plata tariful de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă), prin intermediul portalului www.eroviniete.ro și prin aplicația eTarife, destinată sistemelor de operare a telefoanelor mobile;

(pentru plata tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România) și peajul (pentru plata tariful de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă), prin intermediul portalului www.eroviniete.ro și prin aplicația eTarife, destinată sistemelor de operare a telefoanelor mobile; peajul (pentru plata tariful de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu – Ruse, prin intermediul portalului www.e-tarifgiurgiu.ro și prin aplicația eTarifGiurgiuPod, destinată sistemelor de operare a telefoanelor mobile;

(pentru plata tariful de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu – Ruse, prin intermediul portalului www.e-tarifgiurgiu.ro și prin aplicația eTarifGiurgiuPod, destinată sistemelor de operare a telefoanelor mobile; AST (n.a. Autorizația Specială de transport – pentru plata tarifelor suplimentare de utilizare a infrastructurii rutiere), prin intermediul portalurilor www.east.cnadnr.ro si www.ast.cnadnr.ro.

Pentru fiecare tip de portal/ aplicație există un flux diferit de încasări, motiv pentru care CNAIR vrea să cumpere acum servicii de procesare a plăților electronice care să integreze aceste sisteme informatice și să permită încasarea acestor taxe.

Ce trebuie să asigure furnizorul

Furnizorul care va fi selectat în urma licitației va trebui să asigure următoarele:

a) servicii generale de implementare a unei soluții de procesare a plăților electronice utilizând carduri bancare;

b) servicii de administrare distinctă, în funcție de tipul de produs, a plăților în numele și pe seama CNAIR și viramentul încasărilor în conturile dedicate/ tip de produs ale CNAIR;

c) servicii de asistență tehnică și suport 24/7 pe întreaga durată a implementării soluției de procesare a plăților electronice utilizând carduri bancare și pe întreaga perioadă contractuală;

d) servicii de protecție antifraudă prin aplicarea automată a unei serii de filtre anti-fraudă, precum si metode de verificare manuală a tranzacțiilor.

Plăți cu cardul online așteptate de CNAIR în următorii 4 ani

Sistemul de plăți electronice trebuie să suporte volumul specific de activități pe care le gestionează, spune CNAIR.

În acest sens, compania de drumuri prezintă valoarea estimată a tranzacțiilor la care se așteaptă a fi făcute online cu cardul în următorii 4 ani:

– 2026: 561.000.000 lei cu TVA;

– 2027: 1.100.000.000 lei cu TVA;

– 2028: 1.300.000.000 lei cu TVA;

– 2029: 1.700.000.000 lei cu TVA.

10 secunde de răspuns

„Contractantul va asigura un timp maxim de 10 secunde de răspuns la tranzacționare. Timpul de răspuns la tranzacționare se referă la intervalul de timp de la momentul validării detaliilor cardului cu care dorește să efectueze plata (număr card, data de expirare, nume posesor card, etc.) precum și alte date necesare efectuării plăților on-line de tip e-commerce (coduri de securitate, parole, etc.) până la momentul primirii confirmării plății de la banca emitentă a cardului sau, după caz, primirii unui mesaj de atenționare în situația în care cardul nu este valid, datele de pe card nu sunt introduse corect sau nu există sumele aferente în cont.

Un comision unic indiferent de cardul bancar

CNAIR mai precizează, în caietul de sarcini, că „se va percepe un comision unic pentru efectuarea plății electronice, atât pentru tranzacțiile cu carduri emise de banca acceptatoare, cât și pentru tranzacțiile aferente cardurilor emise de alte bănci.

„Contractantul nu va percepe nicio taxă inițiala de instalare (setare, configurare, activare acces serviciu de plata online) și nici nu va solicita garanții de operare pentru CNAIR. Alte comisioane sau speze bancare (n.a. cheltuieli percepute de bănci pentru diverse servicii) nu sunt acceptate.”, se mai arată în caietul de sarcini.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare la această licitație este 21 iulie 2026. În aceeași zi va avea loc și ședința de deschidere a ofertelor.