Licitație mamut lansată de Metrorex: Metroul din București caută pază de 50.000.000 de euro

Metrorex a lansat o licitație pentru paza din subteran cu 38% mai scumpă decât actualul contract. Achiziția pe trei ani vine în ciuda criticilor fostului premier Ilie Bolojan privind „armata de paznici”, potrivit clubferoviar.ro.

Anunțul a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) sub denumirea „Servicii de pază la Metrorex S.A., acord cadru pe o perioadă de 36 de luni”.

Valoarea totală estimată a procedurii se ridică la 250.948.368 de lei, adică aproximativ 50.400.000 de euro. Acest acord-cadru reprezintă unul dintre cele mai mari contracte de securitate scoase la licitație de Metrorex în ultima perioadă.

Procedura publică vizează asigurarea pazei pentru toate obiectivele companiei de transport subteran, scopul principal fiind menținerea unui nivel ridicat de siguranță în întreaga rețea de metrou a Capitalei.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 14 iulie 2026, ora 15:00.

Precedenta licitație cu același obiect a fost lansată în februarie 2023, iar atunci valoarea totală estimată a contractului era cuprinsă între 185.815.526,40 și 191.389.992,20 de lei.

Ulterior, în luna octombrie a aceluiași an, Metrorex a desemnat asocierea câștigătoare formată din firmele Senzor Guard Security, Akyle Security și Tetra Sistems Guard. Valoarea acelui contract a fost stabilită la 181,58 milioane de lei pentru 36 de luni, o sumă anuală cu 45% mai mare decât cea aferentă perioadei anterioare. Prin noua licitație lansată acum, costurile cresc cu încă 38%.

„Armata de paznici” din subteran, criticată de Bolojan

În luna martie a acestui an, Ilie Bolojan, premier la acea vreme, s-a arătat nemulțumit de contractul de pază la Metrorex.

„Gândiți-vă că, de exemplu, la CFR, cât timp ai linii care sunt în reparație de ani de zile, cât timp viteza de circulație este foarte redusă, e foarte greu să faci performanță, acolo mai ai oarecare înțelegere. Dar în alte zone, unde toate lucrurile funcționează și n-ai niște probleme deosebite, n-ai de ce să ai înțelegere. Dar și la CFR și la Metrorex și peste tot sunt foarte multe lucruri care pot fi îmbunătățite. Nu cred că trebuie să avem o armată de paznici la Metrorex care poate nu-și justifică activitatea, de exemplu”, a declarat Bolojan.