Lider AUR: „Nu votăm niciun guvern din care nu facem parte” / Ce spune despre atitudinea lui Nicușor Dan față de partid

Dan Dungaciu, la lansarea barometrului de opinie „R. Moldova între România, Ucraina şi Rusia (Transnistria)”, eveniment organizat de Fundaţia Universitară a Mării Negre „Mircea Maliţa”, in Bucuresti, 6 martie 2024. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al AUR, l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru că exclude din start posibilitatea de a susține o guvernare din care să facă parte AUR, susținând că o astfel de atitudine „este cel puțin absurdă din punctul de vedere al europenității și occidentalizării mult invocate”.

„Ca să eliminăm toate variantele posibile, nu votăm niciun guvern din care nu facem parte”, a declarat Dan Dungaciu, marți, la Digi24, când a fost întrebat despre scenariul susținerii unui guvern tehnocrat de către AUR.

El a criticat atitudinea lui Nicușor Dan față de AUR, în condițiile în care șeful statului a exclus posibilitatea unui guvern din care să facă parte acest partid. Dan Dungaciu susține că „președintele a spus foarte multe lucruri care nu s-au întâmplat și probabil că spune în continuare lucruri care nu se vor petrece”.

„În primul rând, ideea de a nu susține și a nu discuta cu un partid care are 20% reprezentare în Parlament este cel puțin absurdă din punctul de vedere al europenității și occidentalizării mult invocate, pentru că președintele nu are nici prerogative morale, nici autoritate profesională, nici autoritate juridică, ca să aleagă el cine e bun și cine e rău din ceea ce românii aleg”, a adăugat prim-vicepreședintele AUR.

Dungaciu: Formarea Guvernului, „o problemă care se rezolvă în Parlament”

Dan Dungaciu consideră că nu este treaba lui Nicușor Dan „să facă judecăți între români de primă mână și români de mâna a doua, în așa fel încât să spună cine are dreptul și nu are dreptul să guverneze”.

„E o problemă care se rezolvă în Parlament, că de asta există Legislativ. Nu e menirea lui să îi judece, repet, nici formal, nici măcar informal”, a adăugat el.

Prim-vicepreședintele AUR a spus că discuțiile de la Cotroceni „trebuie măcar să existe să își mențină, ca să zic așa, aerul de constituționalitate”.

„Ele sunt normale într-o democrație, chit că Președinția vrea să transmită mesajul că le face doar pentru că este într-un fel sau altul obligată de Constituție”, a mai declarat Dan Dungaciu.

Consultările formale dintre președinte și partidele parlamentare, la care Nicușor Dan a precizat că va invita și partidul AUR, vor avea loc joi sau luni, conform declarațiilor făcute astăzi de șeful statului.