Nicușor Dan spune ce întrebare le va adresa partidelor la consultări: „Nu voi face experimente”

Liderii PSD participă la consultări cu partidele parlamentare organizate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026. Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că nu va face experimente prin desemnarea unor persoane pentru funcția de prim-ministru înainte să se asigure că acestea au o majoritate parlamentară care să voteze învestirea Guvernului.

El a subliniat că la consultările de la Cotroceni va cere tuturor partidelor să spună dacă au o majoritate.

„Solicitarea pe care o să o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare din propunerile de guvern întrebarea mea va fi dacă au sau nu negociată o majoritate”, a subliniat Nicușor Dan.

Președintele a mai recunoscut că în actuala situație de criză politică sunt puține variante prin care se poate obține majoritatea.

„Mă aștept ca partidele să-și păstreze opțiunile pe care le-au spus în spațiul public. Variante de guvern sprijinite de majoritate în Parlament sunt relativ puține. Nu voi face experimente, nu cred că este util pentru România, în care să propunem premier și să-i lăsăm să vedem dacă fac majoritate”, a precizat Nicușor Dan.

El a spus și care va fi condiția sa înainte să facă desemnarea.

„Vreau să obținem o propunere de premier și elemente compatibile de program care să strângă o majoritate înainte ca eu să desemnez prim-ministrul”, a concluzionat el.

Întrebat de posibilitatea unui premier tehnocrat, Nicușor Dan a spus că „există o șansă” dar nu va avansa nume până când nu va exista o majoritate care să susțină o asemenea desemnare.

Următoarea rundă va fi de consultări formale, a declarat Nicușor Dan, și vor fi invitate toate partidele parlamentare, inclusiv AUR care a protestat că nu a fost invitat la precedentele consultări. La prima rundă de consultări informale de după moțiunea de cenzură, au participat doar reprezentanții partidelor care au făcut parte din fosta guvernare.

Consultările cu partidele parlamentare vor avea loc joi sau luni, a mai precizat președintele.