Lider liberal anti-Bolojan, după procesul câștigat de „puciștii” din PNL: Contestă actuala conducere și neagă orice apropiere a lor de PSD

„Nu m-aș fi așteptat niciodată să existe o conducere în PNL care să încerce eliminarea efectivă a competitorilor”, spune, într-un interviu pentru publicul HotNews, deputatul liberal Ionuț Stroe.

Ionuț Stroe este membru al așa-numitei „facțiuni conservatoare din PNL”, președintele filialei Sector 4 (înlăturat, care își reia funcția)

Prin decizia instanței se revine la vechea conducere PNL cu patru prim-vicepreședinți, între care trei contestatari ai actualului președinte

Ce vrea să facă tabăra care îl contestă pe Bolojan

„Conducerea legitimă este cea de dinainte de 21 iunie”

– HotNews: Domnule Ionuț Stroe, cum primiți decizia Tribunalului București?

– Decizia este una foarte clară: Partidul Național Liberal trebuie să se întoarcă la respectarea legii. Trebuie să se întoarcă la formula de conducere de dinainte de 21 iunie, pentru că tot ce s-a decis – sancțiunile, noul statut, noua conducere, excluderile, dizolvarea organizațiilor județene – rămân fără efect. Conducerea legitimă este cea de dinainte de 21 iunie, iar președinții de organizații revocați ulterior își reiau mandatele.

Este trist că acest conflict și-a găsit soluția doar în instanță. Însă, nicio personalitate sau nicio conducere de partid, oricât de puternică s-ar simți, nu poate funcționa cu încălcarea legii.

– Cum s-ar putea împăca, după acest episod, cele două tabere din PNL? Din exterior, este percepută o ruptură adâncă între cei care l-au susținut pe Adrian Veștea și majoritatea pro-Bolojan.

– Noi încă sperăm că există o soluție rezonabilă de comunicare, care, chiar dacă e întreruptă în momentul de față, poate fi reluată. Cred că se poate, cel puțin din partea conducerii, să înceapă să corecteze neregulile și încălcările prevederilor legale pe care le-au făcut în momentul în care au organizat acest Congres.

Suntem liberali, ne dorim în continuare să facem politică în Partidul Național Liberal, dar cu o conducere și un regim democratic. Partidul Național Liberal are o misiune mult mai importantă decât aceste chestiuni de natură internă, pentru că românii au avut o altă așteptare de la o conducere democratică. Nu văd ca PNL să aibă ceva de câștigat din aceste războaie interne în care își consumă energia Ilie Bolojan și echipa dânsului.

Noi vom continua pe calea legală până la clarificarea definitivă a situației. Totodată, hotărârile Tribunalului București sunt executorii și produc efecte imediat. Ele trebuie respectate, indiferent dacă îți convine sau nu. Și, indiferent de căile de atac ulterioare, nerespectarea acestor hotărâri poate atrage chiar răspunderea celor care le încalcă.

Coaliția care „asigură stabilitate”

Ionuț Stroe. FOTO: Agerpres

– Una dintre hotărârile Congresului extraordinar spune că PNL nu mai face coaliție cu PSD. În urma suspendării acestei hotărâri de către instanță, vă așteptați la o reconciliere PNL-PSD? Luni sunt consultări la Cotroceni.

– Cel mai rău lucru în politică este să judeci totul în termeni absoluți și să pui interdicție înainte de a angaja maximă responsabilitate în guvernarea acestei țări. Apropo de relațiile cu familii politice, nu mă refer neapărat la PSD. Dar dacă, în momentul de față, aritmetica parlamentară nu îți oferă alte soluții decât cele de alipire ale celor patru partide într-o coaliție, până la urmă, asta trebuie să faci.

Am văzut nu de puține ori, chiar după luarea acestei decizii, foarte mulți colegi care nu sunt neapărat din zona mea de grup politic în interior, care s-au pronunțat că ar susține o coaliție din care să facă parte și Partidul Social-Democrat.

– Susțineți reîntregirea coaliției PNL-PSD-USR-UDMR?

– Este o coaliție care îți asigură stabilitate. Nu văd niciun fel de situație incomodă în a relua formula de guvernare de dinainte de apariția moțiunii de cenzură care a demis guvernul. Nu aș exclude pe nimeni, ci mai degrabă aș încerca să integrez pe toată lumea. Pentru că următorii doi ani de zile sunt esențiali în parcursul acestei țări – și din punct de vedere economic, și din punct de vedere al securității.

– Ați susține un guvern Grindeanu?

– Nu m-aș referi neapărat la un nume. Haideți să ajungem la aceeași masă, cei patru lideri, și cu siguranță vom găsi și formula de guvernare.

– Apăreți într-o poză devenită virală, alături de alți liberali din aripa Veștea și Sorin Grindeanu. Sunteți apropiați de liderul PSD?

– Doamne! Am văzut acea interpretare subiectivă a acelei fotografii. Credeți-mă, nu e nimic altceva decât o activitate cu caracter diplomatic. Asemenea fotografii facem de fiecare dată când ne întâlnim, discutăm, ne respectăm. Suntem oameni care ne cunoaștem de ani de zile. În poza respectivă, nu erau doar reprezentanți PSD și colegi din PNL. Era chiar Eugen Tomac, era chiar un sociolog, erau oameni din zona diplomatică.

– Cu Ilie Bolojan când ați făcut ultima dată o poză?

– Chiar nu știu. Nu am făcut o asemenea evaluare, dar cu siguranță găsesc fotografii și cu Ilie Bolojan.

Procesul în justiție este „până la urmă, definiția statului de drept”

– Îl mai considerați pe Ilie Bolojan o autoritate, un șef?

– Ilie Bolojan a fost ales președinte al Partidului Național Liberal. Ce face Ilie Bolojan trebuie să fie însă statutar și legal. Îi percep autoritatea, viziunea. În anumite situații, noi ne-am spus foarte clar opinia, care a fost uneori contrară celei pe care Ilie Bolojan a încercat să o impună. Însă, cred că există un potențial de autoreglare a situației dacă toți ne așezăm la masa dialogului și reluăm activitatea politică așa cum trebuie.

– În această perioadă, ați avut vreun moment în care v-ați temut cu adevărat că veți fi dat afară din PNL?

– Nu. Mai ales că Partidul Național Liberal, slavă Domnului, a avut foarte multe competiții interne în ultimii 35 de ani.

Însă, nu m-aș fi așteptat niciodată să existe o conducere în PNL care să încerce eliminarea efectivă a competitorilor. Îmi pare rău. Sunt membru de 25 de ani și iată că unele lucruri le rezolvăm în Justiție. Însă, procesul în Justiție nu este un sabotaj al partidului din care fac parte și la care țin. Este, până la urmă, definiția statului de drept.

„Niciodată nu am părăsit și nu voi părăsi” filiala PNL Sector 4

– Ce avantaje vă aduce întoarcerea în conducerea PNL?

– Nimănui nu-i aduce niciun fel de putere. Aduce responsabilitate. Da, a face parte din conducerea unui partid politic este un privilegiu în raport cu ceilalți membri simpli. Însă, nu văd a avantaja pe nimeni.

– Când vă așteptați să vă întoarceți la conducerea PNL Sector 4?

– Niciodată nu am părăsit această organizație și nu o voi părăsi indiferent de funcția pe care o dețin. Niciodată nu am adus această tensiune sau acest conflict de natură statutară sau juridică în organizația PNL Sector 4.

Am evitat orice fel de discuții care nu făceau nimic altceva decât să complice activitatea politică a organizației. Și bine am făcut, pentru că, la nivelul organizației noastre, lucrurile stau mult mai bine, mult mai bine sudat decât în filiala centrală a partidului. Cred că, ușor-ușor, situația și la nivel central se va normaliza și nu o să ne afecteze din punct de vedere politic.