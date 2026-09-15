Lider PNL, audiat la DNA în această dimineață: Nu știu de ce am fost chemat

Şeful Consiliului Judeţean Botoşani, liberalul Valeriu Iftime, este audiat la sediul DNA Iaşi în dosarul în care este cercetat şi omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, scrie News.ro.

Valeriu Iftime a ajuns în cursul dimineţii la sediul DNA din Iaşi, el afirmând că nu ştie de ce a fost chemat în faţa procurorilor anticorupţie. „O să aflu şi vă spun (…) E ca în dadaism. Bagi mâna în căciulă, scoţi un nume şi îl chemi ca martor”, a declarat Iftime înainte să intre la audieri.

Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, Valeriu Iftime, a ajuns, marţi dimineaţă, la sediul DNA Iaşi, unde a fost chemat de procurorii anticorupţie la audieri în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos, acuzat de instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă.



La intrarea în sediul DNA Iaşi, Iftime a fost întrebat de către jurnalişti de ce a fost chemat la audieri şi în ce calitate.



„O să aflu şi vă spun. Doar mi s-a spus să fiu aici şi că ar fi o discuţie legată de omul de la Vaslui. Nu l-am văzut niciodată pe Fănel Bogos. (…) E ca în dadaism. Mi se pare că bagi mâna în căciulă, scoţi un nume şi îl chemi ca martor”, a răspuns Valeriu Iftime, preşedintele CJ Botoşani.



Pe 10 septembrie, a fost audiat în acelaşi dosar, tot la sediul DNA Iaşi, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Ciprian Ionuţ Trifan.



Afaceristul vasluian Fănel Bogos a fost reţinut pe 5 noiembrie 2025 şi arestat preventiv a doua zi, pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă. Din martie 2026, omul de afaceri a fost pus sub control judiciar.



Bogos a dat declaraţii în faţa procurorilor DNA Iaşi, după punerea sub acuzare a secretarului general al Guvernului, Cristina Trăilă, care are calitatea de suspect în acelaşi dosar.