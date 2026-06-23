Lider PSD: „Aseară, românii au avut parte de cinism politic în forma sa cea mai pură”

Deputatul PSD Mihai Fifor, liderul organizației județene PSD Arad, a declarat marţi că partidele care nu au votat pentru Guvernul Veștea au dat dovadă de „cinism politic în forma sa cea mai pură” și a cerut o nouă rundă de consultări cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

„Aseară, în Parlamentul României, românii au avut parte de o demonstraţie de cinism politic în forma sa cea mai pură. Au triumfat două forme de iresponsabilitate politică: setea patologică de putere a lui Ilie Bolojan şi a blocului de dreapta care a împins România în recesiune economică şi în criză politică şi oportunismul tranzacţional al suveranistiştilor dispuşi să joace viitorul ţării la ruletă doar pentru câteva puncte politice”, a scris Fifor într-un mesaj pe care l-a publicat pe pagina sa de Facebook.

„Două tabere care se pretind adversare ireconciliabile, dar care au acţionat perfect sincron atunci când a fost vorba să blocheze ieşirea României din criză. Între ele, România a rămas din nou captivă. A nimănui”, a continuat el.

Potrivit acestuia, PSD aşteaptă consultările care urmează să fie convocate de preşedintele României şi „reafirmă încă o dată că nu fuge de responsabilitatea guvernării”.

„De la bun început, PSD a spus că este dispus să dea prim-ministrul şi să îşi asume guvernarea. Dar fără o majoritate coagulată în jurul unei soluţii responsabile, acest lucru nu a fost posibil”, a mai scris liderul PSD Arad.

Mihai Fifor, Foto: gov.ro

Sorin Grindeanu a cerut la rândul său noi consultări la Cotroceni

Întrebat marți seara, când era clar că Guvernul Veștea nu va trece, dacă ar vota un guvern PNL-USR-UDMR, având în vedere propunerea în acest sens făcută de Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a respins un astfel de scenariu.

„Eu vă spun un lucru, la cum știu eu Partidul Social Democrat, că îl știu bine. Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Asta, ca să fie clar (…). Dacă, urmare a consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă o să venim în fața Parlamentului, dar vă mai spun o dată, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate”, a declarat Sorin Grindeanu.

Cabinetul de miniștri propus de Adrian Veștea a primit doar 189 de voturi „pentru”, deşi avea nevoie de minimum 233.