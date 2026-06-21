Bolojan vine cu două propuneri de guvern și cu un „pact național” între partide. Ce variante transmit liberalii către președintele Nicușor Dan

Președintele PNL Ilie Bolojan a anunțat, la finele primei ședințe a noii conducerii partidului, că sunt două soluții la actuala criză guvernamentală, ambele variante presupunând contituirea unui guvern minoritar.

Noua conducere liberală a reconfirmat deciziile anterioare legate de refuzul de a susține instalarea guvernului lui Adrian Veștea, în condițiile în care acesta nu dispune de o majoritate „transparentă și asumată”.

„PNL nu va susține o astfel de soluție, iar recomandarea pentru grupurile parlamentare este să păresească sala în timpul votului”, a preciza Ilie Bolojan, într-o scurtă declarație de presă.

PNL cere „un pact național”

El a prezentat apoi soluțiile de deblocare a crizei politice, în condițiile în care PSD refuză să-și asume guvernare. Ambele variante presupun un guvern minoritar.

„Pentru a putea funcționa acest tip de guverne, este nevoie de un acord politic de tip național, în care, în următoarele 6 luni, partidele semnatare să se angajeze că, indiferent cine va fi în guvernare, vor asuma câteva condiții de bază care țin cont de prioritățile noastre în momentul de față și de situația economică și bugetară”, a spus Ilie Bolojan.

În primul rând, viitorul guvern va trebui să-și ia angajamentul că, cel mai târziu până pe 15 iulie, își va asuma răspunderea în Parlament pentru reformele PNRR care nu au fost aprobate de către Parlament până acum.

„Al doilea element de bază este păstrarea echilibrelor bugetare. Unul din angajamentele din PNRR presupune păstrarea deficitelor, presupune limitarea și plafonarea cheltuielilor de personal în sectorul public ca pondere din PIB; prin urmare, orice fel de depășire a acestor angajamente înseamnă corecții din PNRR de peste 1 miliard de euro. De asemenea, este programul care a fost aprobat în perioada din primăvară privind susținerea programelor de investiții în România”, a continua liberalul.

Alegerea pusă în fața președintelui Dan

În eventualitatea în care partidele vor semna un pact național prin care să-și asume aceste angajamente, președintele Nicușor Dan va avea de ales între două variante de guvern.

„Un guvern minoritar PSD cu partidele care vor dori în mod transparent să facă parte din acest guvern sau un guvern format din PNL-USR-UDMR. Cei trei președinți am discutat și există o deschidere și un acord de principiu pentru acest lucru pe care să-l propunem președintelui României”, a detaliat președintele PNL.

În cazul în care șeful statului alege prima variantă, PNL se angajează să nu depună moțiune de cenzură până la finele anului, dacă viitorul guvern al PSD va respecta termenii pactului convenit.

„Dacă președintele ar opta pentru o altă formulă, de centru-dreapta, atunci PSD ar trebui să acorde acest vot de investire. Aceste soluții înseamnă că ar exista un guvern cu asumare transparentă, cu o susținere explicită a unor grupuri parlamentare, care ar evita tensiunile politice pe care le avem în momentul de față, pentru că, cu siguranță, un guvern care este, format în actualele condiții nu poate fi un guvern care să aibă un viitor”, a mai spus Bolojan, precizând că cele două variante vor fi prezentate și președintelui Nicușor Dan.